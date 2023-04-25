«Ссан*е твари». Вагнеровцы обвинили ЧВК Газпрома в бегстве с позиций под Бахмутом — видео 25 апреля, 11:21 Подковерное противостояние кремлевских приближенных продолжается (Фото:Скриншот видео KiivsR/Twitter)

Российские захватчики из ЧВК Вагнера ноют, что наемники Газпрома сбежали от украинских защитников, бросив свои позиции под Бахмутом.

Видео с соответствующими обвинениями было опубликовано в прокремлевских Telegram-каналах.

«Соседи, которые стояли у нас на флангах, так называемая „ДРО Поток“, газпромовская ЧВК, о которой наш директор говорил, в полном составе ночью бросили свои позиции, бросили оружие и съеб*лись оттуда просто как ссан*е твари. Приходится закрывать дыры своими силами. Вот и утек голубой поток», — рассказал один из вагнеровцев.

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При этом вряд ли он мог записать данное видео без ведома своего главаря Евгения Пригожина, поскольку оно было распространено, в том числе и на его пропагандистских ресурсах.

Стоит также добавить, что газпромовский Поток подчиняется ЧВК Редут, подконтрольному минобороны РФ.

Вероятно, обнародованное видео является частью спланированной кампании Пригожина против главы ведомства Сергея Шойгу.

Таким образом подковерный конфликт между ЧВК Вагнера и минобороны РФ продолжается.