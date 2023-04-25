«Ссан*е твари». Вагнеровцы обвинили ЧВК Газпрома в бегстве с позиций под Бахмутом — видео

25 апреля, 11:21
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Подковерное противостояние кремлевских приближенных продолжается (Фото:Скриншот видео KiivsR/Twitter)

Подковерное противостояние кремлевских приближенных продолжается (Фото:Скриншот видео KiivsR/Twitter)

Российские захватчики из ЧВК Вагнера ноют, что наемники Газпрома сбежали от украинских защитников, бросив свои позиции под Бахмутом.

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Видео с соответствующими обвинениями было опубликовано в прокремлевских Telegram-каналах.

«Соседи, которые стояли у нас на флангах, так называемая „ДРО Поток“, газпромовская ЧВК, о которой наш директор говорил, в полном составе ночью бросили свои позиции, бросили оружие и съеб*лись оттуда просто как ссан*е твари. Приходится закрывать дыры своими силами. Вот и утек голубой поток», — рассказал один из вагнеровцев.

Видео дня

https://twitter.com/KiivsR/status/1650741880479465478
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При этом вряд ли он мог записать данное видео без ведома своего главаря Евгения Пригожина, поскольку оно было распространено, в том числе и на его пропагандистских ресурсах.

Стоит также добавить, что газпромовский Поток подчиняется ЧВК Редут, подконтрольному минобороны РФ.

Вероятно, обнародованное видео является частью спланированной кампании Пригожина против главы ведомства Сергея Шойгу.

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Таким образом подковерный конфликт между ЧВК Вагнера и минобороны РФ продолжается.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Дезертиры Российские военные Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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