Чтобы был веганским. Google убрал из эмодзи-салата яйцо

Компания Google обновила эмодзи для Android. Они убрали из салата яйцо, сделали кинжал мультяшным, а козла добрым. Все ради инклюзивности и разнообразия.

Разработчик эмодзи Дженифер Дэниэл говорит, что в компании внимательно относятся к теме инклюзивности и прислушиваются к мнению пользователей.

There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the ???? emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG — Jennifer ????????️ (@jenniferdaniel) 6 июня 2018 г.

"В Google много говорят об инклюзивности и разнообразии, поэтому, если вам нужны какие-либо доказательства, что приоритет для Google, я могу обратить ваше внимание на салат, мы удалили яйцо в Android P beta 2, сделав его более инклюзивным салатом для веганов"

Также в Google прислушались к активистам, которые требовали ужесточения закона о ношении оружия, заменив вид кинжала на мультяшный.

Сверчок теперь сверчок, а не кузнечик.

А скрипке добавили подставку.

Также в новой версии эмоджи появились рыжие.