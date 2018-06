Чтобы был веганским. Google убрал из эмодзи-салата яйцо

Компания Google обновила эмодзи для Android. Они убрали из салата яйцо, сделали кинжал мультяшным, а козла добрым. Все ради инклюзивности и разнообразия.

Разработчик эмодзи Дженифер Дэниэл говорит, что в компании внимательно относятся к теме инклюзивности и прислушиваются к мнению пользователей.

There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the ???? emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG