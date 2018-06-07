07 июня 2018, четверг

Чтобы был веганским. Google убрал из эмодзи-салата яйцо

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Приоритеты Google: инклюзивность и разнообразие
@jenniferdaniel via Twitter

Приоритеты Google: инклюзивность и разнообразие

Компания Google обновила эмодзи для Android. Они убрали из салата яйцо, сделали кинжал мультяшным, а козла добрым. Все ради инклюзивности и разнообразия.

Разработчик эмодзи Дженифер Дэниэл говорит, что в компании внимательно относятся к теме инклюзивности и прислушиваются к мнению пользователей.

"В Google много говорят об инклюзивности и разнообразии, поэтому, если вам нужны какие-либо доказательства, что приоритет для Google, я могу обратить ваше внимание на салат, мы удалили яйцо в Android P beta 2, сделав его более инклюзивным салатом для веганов"

Также в Google прислушались к активистам, которые требовали ужесточения закона о ношении оружия, заменив вид кинжала на мультяшный. 

Сверчок теперь сверчок, а не кузнечик.

А скрипке добавили подставку. 

Также в новой версии эмоджи появились рыжие.

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