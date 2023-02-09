Что Зеленский и Сунак смотрели на смартфоне? Пользователи делятся своими предположениями

9 февраля, 11:57
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Снимок был сделан во время полета на военную базу в Дорсете (Фото:Defense of Ukraine/Twitter)

Снимок был сделан во время полета на военную базу в Дорсете (Фото:Defense of Ukraine/Twitter)

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированным визитом в Великобританию.

Там он, среди прочего, встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком, королем Чарльзом III, а также выступил с речью перед членами парламента.

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Несмотря на довольно насыщенную программу визита, многие обратили особое внимание на один из моментов во время полета Зеленского и Сунака на вертолете на военную базу в Дорсете.

Видео дня

На обнародованном в соцсетях фото лидеры двух стран смеются, смотря что-то на смартфоне, в связи с чем пользователи начали активно делиться своими догадками, что именно их так развеселило.

Некоторые предположили, что причиной может быть какой-то мем, связанный с российским диктатором Владимиром Путиным.

https://twitter.com/PedroFe68860954/status/1623417256976736261
https://twitter.com/neiltho99449618/status/1623466723214086144
https://twitter.com/MavisMoggie/status/1623456943271723008
https://twitter.com/MaluVFX/status/1623540739345985536

Другие вспомнили историю с верблюдом, отомстившим агрессивному россиянину за издевательства.

https://twitter.com/Vicki712/status/1623412830488739845
https://twitter.com/babaikit/status/1623552630680129536
https://twitter.com/owl_observing/status/1623483468842733572

Кое-кто уверен, что Зеленский и Сунак смеются с видео, на котором наемники ЧВК Вагнера зачем-то расчленили топором своего командира.

https://twitter.com/bo_gienek/status/1623416410209648642
https://twitter.com/ORydvan/status/1623419672002539520

Остальные предположения оказались не менее правдоподобными и заслуживающими право на существование, однако, удалось ли хоть кому-то угадать правильный ответ, остается загадкой.

https://twitter.com/HuravaTanya/status/1623416758756409352
https://twitter.com/exciter2017/status/1623455143747538945
https://twitter.com/ArtemKuzyk/status/1623419969663893508
https://twitter.com/BalanYevhenii/status/1623413067940786180
https://twitter.com/DefenceU/status/1623455613945790464
https://twitter.com/ChabanovSerhii/status/1623426358905823233
https://twitter.com/SSviat2/status/1623432019236601859
https://twitter.com/dimixdi/status/1623413650911375365
https://twitter.com/AvramchukSvetl1/status/1623466191527239680
https://twitter.com/TrueDonbass/status/1623420042170843137
https://twitter.com/LattuadaLela/status/1623465852006809600
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Великобритания Соцсети Владимир Зеленский Риши Сунак

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