Что Зеленский и Сунак смотрели на смартфоне? Пользователи делятся своими предположениями 9 февраля, 11:57 Снимок был сделан во время полета на военную базу в Дорсете (Фото:Defense of Ukraine/Twitter)

В среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированным визитом в Великобританию.

Там он, среди прочего, встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком, королем Чарльзом III, а также выступил с речью перед членами парламента.

Несмотря на довольно насыщенную программу визита, многие обратили особое внимание на один из моментов во время полета Зеленского и Сунака на вертолете на военную базу в Дорсете.

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На обнародованном в соцсетях фото лидеры двух стран смеются, смотря что-то на смартфоне, в связи с чем пользователи начали активно делиться своими догадками, что именно их так развеселило.

Некоторые предположили, что причиной может быть какой-то мем, связанный с российским диктатором Владимиром Путиным.

Другие вспомнили историю с верблюдом, отомстившим агрессивному россиянину за издевательства.

Кое-кто уверен, что Зеленский и Сунак смеются с видео, на котором наемники ЧВК Вагнера зачем-то расчленили топором своего командира.

Остальные предположения оказались не менее правдоподобными и заслуживающими право на существование, однако, удалось ли хоть кому-то угадать правильный ответ, остается загадкой.