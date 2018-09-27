27 сентября 2018, четверг

Что Украина спрашивает у Google. Очевидные вопросы и неожиданные продолжения

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Что Украина спрашивает у Google. Очевидные вопросы и неожиданные продолжения

В честь 20-летия самого популярного в мире поисковика, НВ решило узнать, что украинцы спрашивают у Google.

Для чистоты эксперимента мы почистили кеш, историю Google и отфильтровали запросы по украинским пользователям. Вот что из этого получилось. 

Как?...

Интересно, куда хотят доехать 

Теперь на украинском.

Что же хотят сделать украиноязычные пользователи Google:

Что...

Що...

Что такое...

Що таке...

Что делать...

Многие ищут решение проблем со здоровьем.

Що робити...

 

Где...

Де...

Когда...

Тут сентябрьские вопросы:

Коли...

 

Коли буде...

Тут настоящая пирамида Маслоу.

 

Когда можно...

Коли можна...

Что будет если...

Що буде якщо...

Чей...

Чий...

Если...

Якщо...

Что же чаще всего снится:

Сколько...

 

Сколько можно...

Скільки можна...

Забыли про ...грабувати цю країну

Откуда...

Звідки...

В каком...

В якому...

Почему...

 

Чому...

 

 

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