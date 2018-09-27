Что Украина спрашивает у Google. Очевидные вопросы и неожиданные продолжения

В честь 20-летия самого популярного в мире поисковика, НВ решило узнать, что украинцы спрашивают у Google.

Для чистоты эксперимента мы почистили кеш, историю Google и отфильтровали запросы по украинским пользователям. Вот что из этого получилось.

Как?...

Интересно, куда хотят доехать

Теперь на украинском.

Что же хотят сделать украиноязычные пользователи Google:

Что...

Що...

Что такое...

Що таке...

Что делать...

Многие ищут решение проблем со здоровьем.

Що робити...

Где...

Де...

Когда...

Тут сентябрьские вопросы:

Коли...

Коли буде...

Тут настоящая пирамида Маслоу.

Когда можно...

Коли можна...

Что будет если...

Що буде якщо...

Чей...

Чий...

Если...

Якщо...

Что же чаще всего снится:

Сколько...

Сколько можно...

Скільки можна...

Забыли про ...грабувати цю країну

Откуда...

Звідки...

В каком...

В якому...

Почему...

Чому...