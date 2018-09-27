Что Украина спрашивает у Google. Очевидные вопросы и неожиданные продолжения

В честь 20-летия самого популярного в мире поисковика, НВ решило узнать, что украинцы спрашивают у Google.
Для чистоты эксперимента мы почистили кеш, историю Google и отфильтровали запросы по украинским пользователям. Вот что из этого получилось.
Как?...
Интересно, куда хотят доехать
Теперь на украинском.
Что же хотят сделать украиноязычные пользователи Google:
Что...
Що...
Что такое...
Що таке...
Что делать...
Многие ищут решение проблем со здоровьем.
Що робити...
Где...
Де...
Когда...
Тут сентябрьские вопросы:
Коли...
Коли буде...
Тут настоящая пирамида Маслоу.
Когда можно...
Коли можна...
Что будет если...
Що буде якщо...
Чей...
Чий...
Если...
Якщо...
Что же чаще всего снится:
Сколько...
Сколько можно...
Скільки можна...
Забыли про ...грабувати цю країну
Откуда...
Звідки...
В каком...
В якому...
Почему...
Чому...
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