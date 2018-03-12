Что будет, если позвать хаски, живущую на соседнем балконе. В Китае знают ответ - видео

Китаец из города Куньмин выходит на балкон и зовет собаку из дома напротив, она выходит и отвечает ему.
На курьезное видео обратил внимание сайт Newsflare.
Дружелюбная хаски воет в ответ
Китаец из города Куньмин выходит на балкон и зовет собаку из дома напротив, она выходит и отвечает ему.
На курьезное видео обратил внимание сайт Newsflare.
Эта мафия наблюдает за нами, пока мы спим, знает, с кем проводим время, контролирует входы в многоквартирные дома, общественный транспорт и метро
Воинственная речь Владимира Путина о новейших ядерных вооружениях, произнесенная еще первого марта, все никак не дает покоя ни многочисленным экспертам, ни обычным наблюдателям
Информационный скандал с Газпромом имел примерно тот же эффект, что и мультики Путина о ядерном оружии
Если Тимошенко станет президентом и реализует то, о чем говорит, будут свернуты даже те полуреформы, которые начал Петр Порошенко
В этой истории все выглядит чрезвычайно скверно
|
Погода в Киеве
влажность:
давление:
ветер:
Комментарии
Правила комментирования