Что будет, если позвать хаски, живущую на соседнем балконе. В Китае знают ответ - видео

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Дружелюбная хаски воет в ответ
скрин из видео

Дружелюбная хаски воет в ответ

Китаец из города Куньмин выходит на балкон и зовет собаку из дома напротив, она выходит и отвечает ему.

На курьезное видео обратил внимание сайт Newsflare.

 

 

 

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