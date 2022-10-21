Скажи по-человечески. В Новой Зеландии чиновникам запретили использовать сложные и непонятные слова 21 октября, 17:46 Фото иллюстративное (Фото:Waldemar Brandt/Unsplash)

Парламент Новой Зеландии принял закон, запрещающий чиновникам использовать сложные и непонятные слова в бюрократии и обязывающий их общаться на простом языке с общественностью. Об этом сообщает The Guardian.

«Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, что правительство просит их делать, и каковы их права, на что они имеют право от правительства», — заявила депутат и автор проекта Рейчел Бояк.

Видео дня

Закон уже вступил в силу и требует от чиновников использовать простой, понятный язык при общении с общественностью — это сделает демократию более инклюзивной. Сторонники простого языка говорят, что законопроект также сэкономит деньги и время правительства и что четкая коммуникация является ключом к демократии. Другие авторы утверждали, что законопроект улучшит доступность для людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и тех, кому нужен перевод документов.

Отметим, что примером закона о простом языке в Новой Зеландии стал закон США от 2010 года, требующий, чтобы федеральное правительство публиковало публичные документы «четкими, краткими и хорошо организованными».