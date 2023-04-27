В соцсетях разгорелся скандал из-за ремейка клипа на песню Фортеця Бахмут от чиновницы Минздрава 27 апреля, 10:54 Многие пользователи раскритиковали чиновницу, но нашлись и те, кто за нее вступился (Фото:Скриншот видео Інна Sweety)

Ремейк клипа на песню Фортеця Бахмут группы Антитіла от чиновницы Министерства здравоохранения Инны Солодкой спровоцировал серьезные споры в соцсетях.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала пост, в котором назвала ее «человеком из команды Раисы Богатыревой» (глава Минздрава времен Виктора Януковича), раскритиковав за заигрывание с патриотизмом.

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«Надела пиксель, шепчет что-то в подобие рации. На это творчество можно было бы взглянуть, если бы не одно „но“ — Бахмут сейчас, как рана, не заживающая никогда, для тысяч украинских семей. Мне кажется, что чиновница Минздрава могла бы использовать свою энергию в более полезное русло, чем мимикрия», — написала она у себя в Facebook.

По словам журналистки, чиновники, конечно, могут заниматься в свое свободное время чем им угодно, но не забывая при этом о своих прямых обязанностях.

«Можно выдавать из себя патриота. Но займитесь, наконец, профессиональными обязанностями. Учитывая, сколько людей у нас реально воюет, пали и стали инвалидами под так называемой „крепостью Бахмут“. Хватит уже натягивать на себя карнавальные костюмы реальных героев войны за независимость. Кстати, нашла цифры зарплаты Солодкой на 2022 год. 90 тысяч гривен в месяц? За что мы платим такие денежные средства?», — добавила Данилюк-Ярмолаева.

С ее мнением согласилось и большинство пользователей в комментариях к посту.

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

Фото: Скриншот с Facebook

В то же время нашлись и те, кто не поняли претензий украинцев к чиновнице.

«Она не кичилась своим сочувствием к военным, чтобы набрать себе политические баллы. Она не фоткалась с автоматом или в пикселе, имитируя службу в армии. Не ездила в дороговалютный отпуск, не городила ху*ни на камеру, не брала взятки, не была назначена на должность без соответствующей квалификации. Она. Просто. Перепела. Песню. Это вообще никак не связано с ее работой», — заявила менеджер по коммуникациям Philip Morris International Мария Попова.

Фото: Скриншот с Facebook

Лидер группы Антитіла Тарас Тополя также дал свой комментарий по этому поводу.

«Тригернуло. Сейчас я вам кое-что объясню. Инна Солодка обратилась полтора месяца назад с просьбой дать фотограмму песни, чтобы записать поздравление для любимого. Антитела, конечно, дали. Больше того, я записал слова поддержки этому мужчине. Она сняла видео. Антитела не имеют никакого отношения к нему, это работа ее креативной команды, они так видят», — объяснил он в опубликованном в Facebook видео.

Минздарав в данную дискуссию пока не вступал.

Сама же Солодка свой скандальный ремейк уже удалила.