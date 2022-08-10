Розетка, АТБ и Пузата Хата. Украинские компании и магазины в шутку выбирают себе место на Ласточкином гнезде в Крыму

10 августа, 12:39
В ближайшем будущем (Фото:Укрзализныця/Twitter)

В ближайшем будущем (Фото:Укрзализныця/Twitter)

Украинские компании и магазины в Твиттере уже выбирают, где разместят свои офисы и логотипы в Крыму на фоне новостей о взрывах вблизи аэродрома в Новофедоровке. Идеальным местом для них оказалось Ласточкино гнездо — памятник архитектуры, расположенный на 40-метровой скале на южном берегу полуострова. Туда уже успели прифотошопить Новую Почту, АТБ и даже поезд Укрзализныци. НВ собрал самые актуальные и забавные.

Первыми себе место забронировал интернет-магазин Розетка, ведь именно он и начала этот тред. "Цур наше место", - пишет компания.

https://twitter.com/rozetka_ua/status/1557054120892276736

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко пообещал приготовить всем борщ и устроить званый ужин.

Видео дня
https://twitter.com/klopotenko_chef/status/1557284184091131904

Без магазина АТБ никуда, а значит, и ему пришлось присоединиться. Сырки по акции сами себя не купят!

https://twitter.com/atb_market_tm/status/1557061575982415872

Украинская сеть магазинов для мастеров Dnipro_M уже готова ставить своих надувных человечков, правда в 200-300 метрах, чтобы указывали путь.

https://twitter.com/dnipro_m/status/1557098426986336257

Укрпочта на Ласточкино гнездо решила не претендовать, но передвижное отделение все же недалеко пришвартует.

https://twitter.com/ukrposhta/status/1557067413954379779

Укрзализныця подошла к вопросу серьезно и предлагает прекратить разговоры и уже ехать.

https://twitter.com/Ukrzaliznytsia/status/1557222479189393409

Банк ПУМБ пообещал подвезти гривну, чем и выкроил место на крыше.

https://twitter.com/pumbua/status/1557105017454198789

А вот ПриватБанк заверил, что уже направил свои инкассаторы!

https://twitter.com/privatbankua/status/1557077534012874757

Сеть терминалов самообслуживания IBox говорят, что много им места не нужно, поэтому станут себе со стороны.

https://twitter.com/IboxUa/status/1557068687068303360

Пузата Хата немного рассказала о своем собственном плане расположения ресторанов.

https://twitter.com/puzatahata/status/1557101773051121670

Но есть одна проблема…

https://twitter.com/shrimp_Boris/status/1557109422622646272

Новая почта просто вспоминает хорошие времена.

https://twitter.com/NP_official_ua/status/1557063432855248897

А вот мобильный оператор Киевстар напротив предсказывает близкое будущее.

https://twitter.com/TwiyKyivstar/status/1557015067715162117

И отметил, что фасад Ласточкиного гнезда не будет портить.

https://twitter.com/TwiyKyivstar/status/1557072666179342336

Напомним, что во вторник, 9 августа, во временно оккупированном Россией Крыме прогремели взрывы вблизи военного аэродрома в Новофедоровке. Сеть кипит обсуждением замечательной новости, а НВ собрал шутки украинцев.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Киевстар Крым Укрзализныця Укрпочта Новая почта Розетка

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