Розетка, АТБ и Пузата Хата. Украинские компании и магазины в шутку выбирают себе место на Ласточкином гнезде в Крыму 10 августа, 12:39 В ближайшем будущем (Фото:Укрзализныця/Twitter)

Украинские компании и магазины в Твиттере уже выбирают, где разместят свои офисы и логотипы в Крыму на фоне новостей о взрывах вблизи аэродрома в Новофедоровке. Идеальным местом для них оказалось Ласточкино гнездо — памятник архитектуры, расположенный на 40-метровой скале на южном берегу полуострова. Туда уже успели прифотошопить Новую Почту, АТБ и даже поезд Укрзализныци. НВ собрал самые актуальные и забавные.

Первыми себе место забронировал интернет-магазин Розетка, ведь именно он и начала этот тред. "Цур наше место", - пишет компания.

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко пообещал приготовить всем борщ и устроить званый ужин.

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Без магазина АТБ никуда, а значит, и ему пришлось присоединиться. Сырки по акции сами себя не купят!

Украинская сеть магазинов для мастеров Dnipro_M уже готова ставить своих надувных человечков, правда в 200-300 метрах, чтобы указывали путь.

Укрпочта на Ласточкино гнездо решила не претендовать, но передвижное отделение все же недалеко пришвартует.

Укрзализныця подошла к вопросу серьезно и предлагает прекратить разговоры и уже ехать.

Банк ПУМБ пообещал подвезти гривну, чем и выкроил место на крыше.

А вот ПриватБанк заверил, что уже направил свои инкассаторы!

Сеть терминалов самообслуживания IBox говорят, что много им места не нужно, поэтому станут себе со стороны.

Пузата Хата немного рассказала о своем собственном плане расположения ресторанов.

Но есть одна проблема…

Новая почта просто вспоминает хорошие времена.

А вот мобильный оператор Киевстар напротив предсказывает близкое будущее.

И отметил, что фасад Ласточкиного гнезда не будет портить.

Напомним, что во вторник, 9 августа, во временно оккупированном Россией Крыме прогремели взрывы вблизи военного аэродрома в Новофедоровке. Сеть кипит обсуждением замечательной новости, а НВ собрал шутки украинцев.



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