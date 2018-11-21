Нарушили законы физики или Украины. Депутаты партии Ляшко уехали в Одесскую область, но все равно проголосовали

Трое нардепов, находясь в Одесской области, проголосовали десять раз, а четвертый - девять.
Четыре народных депутата Украины от Радикальной партии Ляшко Дмитрий Линько, Андрей Лозовой, Игорь Мосийчук и Евгений Дейдей отсутствовали в зале пленарных заседаний 20 ноября, но их карточки проголосовали. На нарушение обратили внимание журналисты общественного движения Чесно.
О том, что депутаты во время голосования были в городе Измаил Одесской области свидетельствуют видео и фотографии на их публичных страницах.
На вопрос журналистов Чесно, как члены его парти голосовали, нардеп Олег Ляшко ответил: "Нажатием кнопки. Перестаньте троллитть. Иди гуляй".
Также Мосийчук подтвердил, что весь день 20 ноября был в Одесской области, но как его карточка проголосовала девять раз объяснить не смог.
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