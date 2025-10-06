«Мистер Терминатор». Из британского парка «депортируют» черного лебедя за агрессивное поведение

Черного лебедя по прозвищу «Мистер Терминатор» выселят из города из-за его попыток «утопить местных птиц».

Об этом 2 октября сообщило медиа Independent. Курьезный инцидент произошел в Стратфорде-на-Эйвоне. Речь идет о черном лебеде по прозвищу мистер Терминатор.

Волонтер-охранник лебедей мистер Бенни сказал, что когда он впервые появился в городе девять месяцев назад, жители считали «очень интересным появление черного лебедя». Это необычная птица для британских рек и его считали по-настоящему «величественным».

"Когда распространился слух о черном лебеде, все влюбились в него. Без сомнения, он стал популярнее самого Уильяма Шекспира. Все приезжали в Стратфорд, чтобы увидеть черного лебедя", — цитирует медиа мужчину.

Однако через несколько месяцев «господин Терминатор показал другую сторону», — продолжил мистер Беннис. Сначала птица начала вмешиваться в жизнь пары других лебедей. «Он выгнал самца и лебедятка. Он пытался захватить их территорию с другой самкой», — говорит охранник. Позже мистер Терминатор пытаться утопить и агрессивно обращаться с лебедями.

После этого его решили перевезти в Центр водоплавающих птиц в Девоне.

Сейчас и лебединый смотритель, и другие птицы рады, что мистера Терминатора выселили из парка и перевели в другой город.