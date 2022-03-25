С юбилеем! Войска ВСУ уже десять раз разбили врага в Чернобаевке

25 марта, 12:37
Цей матеріал також доступний українською
Вовка Путин показывает, сколько раз его войска разнесли в Чернобаевке (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

Вовка Путин показывает, сколько раз его войска разнесли в Чернобаевке (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

24 марта ночью советник председателя ОП Алексей Арестович сообщил в своих соцсетях, что ВСУ уже 10 раз разбили технику страны-агрессора России в Чернобаевке, Херсонской области. Мы поздравляем ВСУ с юбилеем и подготовили подборку шуток о событиях в этом Бермудском треугольнике Херсона.

Адвокат Виктор Бенед запостил мем о десяточке.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3190254104587847

Ну это ведь прекрасно!

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3295803603971769

Запомните уже!

https://twitter.com/a_fisher_ua/status/1507283253329379335

Секрет раскрыли.

https://twitter.com/otherf_/status/1507282773710716942

Новый штамм ковида — Чернобаевка. Говорят, что заразен только для войск РФ.

Видео дня
https://twitter.com/lewoolez/status/1507281909650538518

Немного поэзии. «ВСУ — это сила! Слышишь, моя милая?»

https://twitter.com/shupyk/status/1507277680919646209

Украинцы уже готовят шутки для 11 раза.

https://twitter.com/mendy_en/status/1507276985978044436

«Девять или десять? Не слышит баба». Уже десять, бабуля.

https://twitter.com/AliseKiss1/status/1507274586785824783

Гифка кратко описывает всю ситуацию.

https://twitter.com/rus_novikov/status/1507275137422442529

Напомним, что 23 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил в своих соцсетях, что ВСУ уже 9 (уже 10) раз разбили технику страны-агрессора России в Чернобаевке, на Херсонщине. Пока вы еще не перестали смеяться, НВ также собрало вам шутки о том, что ВСУ могут 9 раз подряд.

Также НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Реакция соцсетей Российско-украинская война Чернобаевка

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ