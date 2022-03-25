С юбилеем! Войска ВСУ уже десять раз разбили врага в Чернобаевке 25 марта, 12:37 Цей матеріал також доступний українською Вовка Путин показывает, сколько раз его войска разнесли в Чернобаевке (Фото:Дмитрий Коваленко/Facebook)

24 марта ночью советник председателя ОП Алексей Арестович сообщил в своих соцсетях, что ВСУ уже 10 раз разбили технику страны-агрессора России в Чернобаевке, Херсонской области. Мы поздравляем ВСУ с юбилеем и подготовили подборку шуток о событиях в этом Бермудском треугольнике Херсона.

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Напомним, что 23 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил в своих соцсетях, что ВСУ уже 9 (уже 10) раз разбили технику страны-агрессора России в Чернобаевке, на Херсонщине. Пока вы еще не перестали смеяться, НВ также собрало вам шутки о том, что ВСУ могут 9 раз подряд.

Также НВ следит за всеми событиями онлайн.

