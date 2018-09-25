Черкасские полицейские арестовали браконьера и опубликовали фото перфекциониста

Вы все уже видели фотографии спецслужб, на которых аккуратно разложены купюры. Черкасские полицейские зашли еще дальше.
Патрульная полиция Черкасской области отчиталась о поимке браконьера. Полицейские подсчитали, что браконьер нанес ущерб природе на сумму 6500 гривен и показали фотографию с идеально разложенной рыбой.
Блогер Anton Nippon, который заметил снимок, намекнул на личность рыбака.
Также в Сети интересуются, где такому учат
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