Черкасские полицейские арестовали браконьера и опубликовали фото перфекциониста

"Где обучают так выкладывать деньги и рыбу?"

Вы все уже видели фотографии спецслужб, на которых аккуратно разложены купюры. Черкасские полицейские зашли еще дальше.

Патрульная полиция Черкасской области отчиталась о поимке браконьера. Полицейские подсчитали, что браконьер нанес ущерб природе на сумму 6500 гривен и показали фотографию с идеально разложенной рыбой.

Блогер Anton Nippon, который заметил снимок, намекнул на личность рыбака.

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