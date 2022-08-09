«По-другому здесь челюсти». В TikTok украинцы показывают, как за одну секунду выучить украинский язык 9 августа, 14:13 Милый тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok украинцы дали второе дыхание старому мемному видео, в котором женщина рассказывала, что говорит по-русски, потому что у нее «челюсти по-другому». В новом тренде пользователи «вправляют русскоязычные челюсти», а НВ отобрал самые забавные видео.

Вот авторка звука показывает, как можно исправить русскоязычную челюсть.

К тренду даже присоединилась певица и телеведущая Оля Цыбульская, которая показала разницу между шоу-бизнесом, когда только приехала в столицу, и сейчас.

Видео дня

Ласковая украинизация.

Хорошая методика для изучения соловьиного.

Вспомнили в тренде и о ведущей Маше Ефросининой и певице Оле Поляковой, которые недавно в совместном шоу Взрослые девочки объясняли, почему они не могут говорить на украинском языке.

Вообще интересное решение проблемы.

Напомним, что украинцы в TikTok запустили новый тренд в ответ на видео девушки, где та говорит, что ей неудобно и некомфортно говорить по-украински, потому что она родилась в Одессе. Пользователи решили добавить свои примеры, чтобы показать почему, по их мнению, это не аргумент. НВ собрал актуальные видео.



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