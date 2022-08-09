«По-другому здесь челюсти». В TikTok украинцы показывают, как за одну секунду выучить украинский язык

9 августа, 14:13
Милый тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Милый тренд (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok украинцы дали второе дыхание старому мемному видео, в котором женщина рассказывала, что говорит по-русски, потому что у нее «челюсти по-другому». В новом тренде пользователи «вправляют русскоязычные челюсти», а НВ отобрал самые забавные видео.

Вот авторка звука показывает, как можно исправить русскоязычную челюсть.

@svitaderiga

♬ оригінальний звук - svitaderiga

К тренду даже присоединилась певица и телеведущая Оля Цыбульская, которая показала разницу между шоу-бизнесом, когда только приехала в столицу, и сейчас.

Видео дня
@cybulskaya

Любіть Україну у сні й наяву ❤️🇺🇦

♬ оригінальний звук - svitaderiga

Ласковая украинизация.

@kseniatkach__ лагідна українізація для тих, хто нк може 🥲🇺🇦 #українізація #українськамова #лагіднаукраїнізація #мовамаєзначення #мовасоловїна #мовацесила #мовацекордон #українка #славаукраїні #славанації #героямслава #українськийтікток #батьконашбандера ♬ оригінальний звук - svitaderiga

Хорошая методика для изучения соловьиного.

@natalinevedrova #всебудеукраїна🇺🇦💙💛 #українськамова🇺🇦 #укрїнськапісня ♬ оригінальний звук - svitaderiga

Вспомнили в тренде и о ведущей Маше Ефросининой и певице Оле Поляковой, которые недавно в совместном шоу Взрослые девочки объясняли, почему они не могут говорить на украинском языке.

@_ariiell__ Правда, що телеканал "україна" закривають?#fyr #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #рек #україна #on ♬ оригінальний звук - svitaderiga

Вообще интересное решение проблемы.

@logoworld.kyiv #логопед #мова #мовлення #мовамаєзначення #україна #українськийтікток #укртікток #рек #рекомендації ♬ оригінальний звук - svitaderiga
@m_a_m_a_s_i_t_a_97

♬ оригінальний звук - svitaderiga

Напомним, что украинцы в TikTok запустили новый тренд в ответ на видео девушки, где та говорит, что ей неудобно и некомфортно говорить по-украински, потому что она родилась в Одессе. Пользователи решили добавить свои примеры, чтобы показать почему, по их мнению, это не аргумент. НВ собрал актуальные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Украинский язык Тренды TikTok

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