В Одессе заметили «Человека Паука» с большим букетом роз — он пытался залезть в окно многоэтажки

11 июля, 11:17
В Одессе заметили мужчину в костюме Человека Паука (Фото: Одесса INFO/Telegram/скриншот)

В одном из микрорайонов Одессы местные жители сняли мужчину в костюме Человека Паука. С помощью специального снаряжения он пытался залезть в окно.

Об этом 10 июля сообщили в местных Telegram-каналах. На кадрах видно, как мужчина в костюме супергероя Marvel пытался пробраться в окно многоэтажки в ЖК Одиссей.

Сначала он поднялся на нужную высоту самостоятельно, а затем с помощью необходимого снаряжения с букетом цветов пробирался в окно.


Внизу слышны веселые крики и смех ошеломленной малышни. Дети радовались, увидев своего любимого киношного героя так же как это происходило в фильмах о Человеке Пауке.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Одесса Человек-паук

Поделиться:

