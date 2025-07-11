В одном из микрорайонов Одессы местные жители сняли мужчину в костюме Человека Паука. С помощью специального снаряжения он пытался залезть в окно.

Об этом 10 июля сообщили в местных Telegram-каналах. На кадрах видно, как мужчина в костюме супергероя Marvel пытался пробраться в окно многоэтажки в ЖК Одиссей.

Сначала он поднялся на нужную высоту самостоятельно, а затем с помощью необходимого снаряжения с букетом цветов пробирался в окно.





Внизу слышны веселые крики и смех ошеломленной малышни. Дети радовались, увидев своего любимого киношного героя так же как это происходило в фильмах о Человеке Пауке.