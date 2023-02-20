«Что по русне?». Украинцы проверили способности чат-бота ChatGPT. Результат оказался неоднозначным 20 февраля, 12:30 Пользователи проверяют ChatGPT различными каверзными вопросами (Фото:NV)

Как только чат-бот ChatGPT стал официально доступен в Украине, пользователи сразу же принялись изучать его возможности и искать слабые места.

В первую очередь они решили проверить, действительно ли он способен во время диалога с человеком осмысленно отвечать на сложные вопросы.

Кроме того, людей интересовало, насколько хорошо ChatGPT владеет украинским языком и разбирается ли он в геополитической ситуации вокруг страны на фоне российской агрессии.

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Некоторые решили проверить, склонен ли искусственный интеллект к творчеству, и способен ли писать стихи или прозу.

Большинство пользователей были поражены продвинутыми способностями ChatGPT, однако нашлись и те, кто попытался найти слабые места чат-бота, чтобы доказать его несовершенство.

ChatGPT — это чат-бот, который не только способен вести диалог, отвечая на сложные вопросы, но и понимать, что именно подразумевает его собеседник.