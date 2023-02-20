«Что по русне?». Украинцы проверили способности чат-бота ChatGPT. Результат оказался неоднозначным

20 февраля, 12:30
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Пользователи проверяют ChatGPT различными каверзными вопросами (Фото:NV)

Пользователи проверяют ChatGPT различными каверзными вопросами (Фото:NV)

Как только чат-бот ChatGPT стал официально доступен в Украине, пользователи сразу же принялись изучать его возможности и искать слабые места.

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В первую очередь они решили проверить, действительно ли он способен во время диалога с человеком осмысленно отвечать на сложные вопросы.

https://twitter.com/gugleglugg/status/1626986097073917960
https://twitter.com/app4soft/status/1627095146948096000
https://twitter.com/leisurix/status/1626995701744795650
https://twitter.com/lizapiatachenko/status/1627247765683154944
https://twitter.com/Delicate_Yuri/status/1627307207669780483
https://twitter.com/dovganustra/status/1626976209379680256
https://twitter.com/sukholeyster/status/1627053913600929792

Кроме того, людей интересовало, насколько хорошо ChatGPT владеет украинским языком и разбирается ли он в геополитической ситуации вокруг страны на фоне российской агрессии.

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https://twitter.com/mikapmm/status/1626958365967495169
https://twitter.com/sternenko/status/1626917926975557634
https://twitter.com/pan_goldman/status/1626906671652958210
https://twitter.com/AsyaKh/status/1626896841110331398
https://twitter.com/nitr0gear/status/1626934897695764487
https://twitter.com/opora/status/1626905422635454466

Некоторые решили проверить, склонен ли искусственный интеллект к творчеству, и способен ли писать стихи или прозу.

https://twitter.com/AngryPavel/status/1626919731071516673
https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/pfbid0MmajoKnUAnNGhWz34Y8VGa8ww1iwTjeZD2HZpqCvE8G6Ujxcj1SNmSB3Lkzu6qvGl
https://twitter.com/MykolaKretinin/status/1627562892412289026
https://twitter.com/zhekas/status/1626879859443073024
https://twitter.com/boo_the_crab/status/1626967611551498241

Большинство пользователей были поражены продвинутыми способностями ChatGPT, однако нашлись и те, кто попытался найти слабые места чат-бота, чтобы доказать его несовершенство.

https://twitter.com/ThorHeyerdahl5/status/1626934215068491779
https://twitter.com/kytamy_/status/1626902405072801792
https://twitter.com/tonycopybara/status/1627419452554764290
https://twitter.com/javaholics/status/1627209093587914756

ChatGPT — это чат-бот, который не только способен вести диалог, отвечая на сложные вопросы, но и понимать, что именно подразумевает его собеседник.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Украинцы Украинский язык Чат-бот ChatGPT

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