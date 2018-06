Чарли Чаплин придумал мем "неверный парень" за 100 лет до его появления

В Twitter нашли кадр из фильма с Чарли Чаплином, в котором актеры с точностью повторяют сцену из мема "неверный парень".

Фильм День получки был снят в 1922 году. В одной из сцен строитель (Чарли Чаплин) идет вместе со строгой женой и оборачивается в сторону другой женщины.

I'm very sorry for this, but... pic.twitter.com/iewtkmUmkG