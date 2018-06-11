11 июня 2018, понедельник

Чарли Чаплин придумал мем "неверный парень" за 100 лет до его появления

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Кадр из фильма День получки, 1922 год
Peter Goldberg via Twitter

Кадр из фильма День получки, 1922 год

В Twitter нашли кадр из фильма с Чарли Чаплином, в котором актеры с точностью повторяют сцену из мема "неверный парень".

Фильм День получки был снят в 1922 году. В одной из сцен строитель (Чарли Чаплин) идет вместе со строгой женой и оборачивается в сторону другой женщины. 

Пользователь Silent Movie GIFs‏ нашел этот отрывок. 

Другие пользователи обыграли новую находку. 

Я, традиционная повозка, автомобиль.

 

Я, Роман, Twitter.

 

Lucas Garron сделал мем, отталкиваясь от того факта, что в фильме показано зеркальное отображение мема. 

Я, немое кино, разговорное кино.

Мем Неверный парень (англ. - Distracted Boyfriend) появился в 2017 году. Популярным его сделал пользователь Twitter под ником @n1m161, который добавил к стоковой фотографии надпись, молодость, капитализм и социализм. С помощью него начали показывать легкомысленную переменчивость взглядов на любые вещи.

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