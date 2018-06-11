Чарли Чаплин придумал мем "неверный парень" за 100 лет до его появления

В Twitter нашли кадр из фильма с Чарли Чаплином, в котором актеры с точностью повторяют сцену из мема "неверный парень".
Фильм День получки был снят в 1922 году. В одной из сцен строитель (Чарли Чаплин) идет вместе со строгой женой и оборачивается в сторону другой женщины.
I'm very sorry for this, but... pic.twitter.com/iewtkmUmkG— Peter Goldberg (@peeto_g) 11 июня 2018 г.
Пользователь Silent Movie GIFs нашел этот отрывок.
Pay Day (1922) pic.twitter.com/4xTqvto1wp— Silent Movie GIFs (@silentmoviegifs) 11 июня 2018 г.
Другие пользователи обыграли новую находку.
11 июня 2018 г.
Я, традиционная повозка, автомобиль.
11 июня 2018 г.
Я, Роман, Twitter.
Lucas Garron сделал мем, отталкиваясь от того факта, что в фильме показано зеркальное отображение мема.
11 июня 2018 г.
I am also sorry. pic.twitter.com/C0yHvr18ke— Andy Fanton (@YourPalFanton) 11 июня 2018 г.
Я, немое кино, разговорное кино.
Мем Неверный парень (англ. - Distracted Boyfriend) появился в 2017 году. Популярным его сделал пользователь Twitter под ником @n1m161, который добавил к стоковой фотографии надпись, молодость, капитализм и социализм. С помощью него начали показывать легкомысленную переменчивость взглядов на любые вещи.
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