«Це породистий котусько!». Дед Толя создал еще один тренд в TikTok

21 июня, 09:04
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Под звуком уже собралось почти 5500 видео (Фото:Скриншоты с видео)

Под звуком уже собралось почти 5500 видео (Фото:Скриншоты с видео)

Дедушка Толя, известный своим кавером на песню Stefania, создал новый тренд в TikTok. В этот раз взяли отрывок из видео, где мужчина держит кота и называет его «породистый котусик». НВ собрало самые милые видео.

Оригинал просто великолепен.

@did.tolya.vnuk Дід Толя і Котусік 👴🏼 #дідтоля #котусік ♬ оригінальний звук - ДІД ТА ОНУК 👴🏼

Тренд получился невероятно милым.

@britishcat_tim У вас теж любов з котами ?😂🐾 #породистийкотусько #котусько❤ #українськийкіт #britishshorthair #britishkitten #rec ♬ оригінальний звук - marta

И не только о котах, но и о кроликах.

@shuryona.a А казали буде максимум 1,2 кг😂@shuryona.a #кролик #породистийкотусько #рек #пухнастик ♬ оригінальний звук - marta

Собаках.

@simba_cogri Породистий коточок 🤣 #corgipuppy #corgi #puppiesoftiktok #коргі #рек #коргіукраїна #коргіукраїна #recommendations #trendingvideo #fyp #собакаприколы #рекомендації #рекомендации ♬ оригінальний звук - marta

О любви в целом.

@olgamaay_ @morfin_drug.69x ♬ оригінальний звук - marta

Но звук оказался более универсальным.

@_alinka__bohdanova_ #нашібезраші #Українапонадусе #українськийтікток #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #тіктоккомедії #баристапоймут #будні_баристи ♬ оригінальний звук - marta

Даже преподаватели вписались в тренд.

Видео дня
@fainyiblogger

ТОЙ САМИЙ ПОПУЛЯРНИЙ ВИКЛАДАЧ😅

♬ оригінальний звук - marta

Напомним, что Александр Гусин, который является автором страницы Дед Толя и внук в TikTok, дал интервью о семейном творчестве, неожиданной популярности и помощи ВСУ. Разговаривала с парнем актриса и телеведущая Татьяна Михина. Видео было опубликовано на канале SOS.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Коты Тренды Милота TikTok

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