«Це породистий котусько!». Дед Толя создал еще один тренд в TikTok 21 июня, 09:04 Цей матеріал також доступний українською Под звуком уже собралось почти 5500 видео (Фото:Скриншоты с видео)

Дедушка Толя, известный своим кавером на песню Stefania, создал новый тренд в TikTok. В этот раз взяли отрывок из видео, где мужчина держит кота и называет его «породистый котусик». НВ собрало самые милые видео.

Оригинал просто великолепен.

Тренд получился невероятно милым.

И не только о котах, но и о кроликах.

Собаках.

О любви в целом.

Но звук оказался более универсальным.

Даже преподаватели вписались в тренд.

Видео дня

Напомним, что Александр Гусин, который является автором страницы Дед Толя и внук в TikTok, дал интервью о семейном творчестве, неожиданной популярности и помощи ВСУ. Разговаривала с парнем актриса и телеведущая Татьяна Михина. Видео было опубликовано на канале SOS.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.