«Це породистий котусько!». Дед Толя создал еще один тренд в TikTok
Под звуком уже собралось почти 5500 видео (Фото:Скриншоты с видео)
Дедушка Толя, известный своим кавером на песню Stefania, создал новый тренд в TikTok. В этот раз взяли отрывок из видео, где мужчина держит кота и называет его «породистый котусик». НВ собрало самые милые видео.
Оригинал просто великолепен.
Тренд получился невероятно милым.
И не только о котах, но и о кроликах.
Собаках.
О любви в целом.
Но звук оказался более универсальным.
Даже преподаватели вписались в тренд.
Напомним, что Александр Гусин, который является автором страницы Дед Толя и внук в TikTok, дал интервью о семейном творчестве, неожиданной популярности и помощи ВСУ. Разговаривала с парнем актриса и телеведущая Татьяна Михина. Видео было опубликовано на канале SOS.
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