«Подпись здесь и подпись здесь». Бывший городской голова Сум создал новый тренд в TikTok

17 мая, 18:37
Цей матеріал також доступний українською
Коллизии украинцев (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Коллизии украинцев (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Геннадий Миняев — бывший городской голова Сум — стал вдохновителем нового тренда в TikTok. Его фраза «у меня есть коллизия: подпись здесь и подпись здесь» стала популярной среди молодежи в приложении, а НВ собрало актуальные видео.

Уникальный оригинал.

https://www.youtube.com/watch?v=yOet4X-CwKY

Военная коллизия украинцев.

@fedoreyko дуже складна калізія #київ #повернення #батьки ♬ оригинальный звук - Seiyuа Kimimyra

Еще одна.

@art_mary_q ось так кожний раз коли я думаю все вертатись в Україну #Україна #Польша #біженці #мова #славаукраїні #🇺🇦 #жиз #меми #війна ♬ оригинальный звук - Seiyuа Kimimyra

Где заказать такую футболку?

@kraplia #укртікток #крапля #українськийтікток #українськомовний_тікток #гуморукраїнською #гумор #тіктокукраїна #підписздесь ♬ оригинальный звук - Seiyuа Kimimyra

В других странах хорошо, в Украине – лучше.

@rjdney В результаті їду додому 🥵🥵❤️‍🔥 #київ #війна #біженці #підписздесь ♬ оригинальный звук - Seiyuа Kimimyra
@karinakalenchuk18 #CloseUpAuge #нівійні #життявнімеччині #бюрократія #німеччина #укртікток #україна #україна🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Seiyuа Kimimyra

Выбор очевиден.

@catherinee.sa

що обереш ти?❤️

♬ оригинальный звук - Seiyuа Kimimyra

Украинские звуки самые лучшие.

Видео дня
@sil4anska__ #🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Seiyuа Kimimyra

Трудный выбор.

@palantesssa

А ой

♬ оригинальный звук - Seiyuа Kimimyra

Всегда посреди ночи наступает момент, когда хочется изменить всю жизнь.

@moncasa постійно #moncasa #🇺🇦 ♬ оригинальный звук - Seiyuа Kimimyra

Напомним, что глава футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк своим эмоциональным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому создал новый тренд в TikTok. Хотя речь мужчины более известна по выражению «Вова, е**шь их», в приложении завирусилась часть из «да ты единственный, кто это сделал!» (речь о единении украинского народа). НВ собрало актуальные и жизненные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумы Подпись TikTok

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X