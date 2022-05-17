«Подпись здесь и подпись здесь». Бывший городской голова Сум создал новый тренд в TikTok 17 мая, 18:37 Цей матеріал також доступний українською Коллизии украинцев (Фото:Скриншот с видео пользователей)

Геннадий Миняев — бывший городской голова Сум — стал вдохновителем нового тренда в TikTok. Его фраза «у меня есть коллизия: подпись здесь и подпись здесь» стала популярной среди молодежи в приложении, а НВ собрало актуальные видео.

Уникальный оригинал.

Военная коллизия украинцев.

Еще одна.

Где заказать такую футболку?

В других странах хорошо, в Украине – лучше.

Выбор очевиден.

Украинские звуки самые лучшие.

Видео дня

Трудный выбор.

Всегда посреди ночи наступает момент, когда хочется изменить всю жизнь.

Напомним, что глава футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк своим эмоциональным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому создал новый тренд в TikTok. Хотя речь мужчины более известна по выражению «Вова, е**шь их», в приложении завирусилась часть из «да ты единственный, кто это сделал!» (речь о единении украинского народа). НВ собрало актуальные и жизненные видео.



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