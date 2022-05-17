«Подпись здесь и подпись здесь». Бывший городской голова Сум создал новый тренд в TikTok
Коллизии украинцев (Фото:Скриншот с видео пользователей)
Геннадий Миняев — бывший городской голова Сум — стал вдохновителем нового тренда в TikTok. Его фраза «у меня есть коллизия: подпись здесь и подпись здесь» стала популярной среди молодежи в приложении, а НВ собрало актуальные видео.
Уникальный оригинал.
Военная коллизия украинцев.
Еще одна.
Где заказать такую футболку?
В других странах хорошо, в Украине – лучше.
Выбор очевиден.
Украинские звуки самые лучшие.
Трудный выбор.
Всегда посреди ночи наступает момент, когда хочется изменить всю жизнь.
Напомним, что глава футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк своим эмоциональным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому создал новый тренд в TikTok. Хотя речь мужчины более известна по выражению «Вова, е**шь их», в приложении завирусилась часть из «да ты единственный, кто это сделал!» (речь о единении украинского народа). НВ собрало актуальные и жизненные видео.
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