Экс-мэр Рахова сам себе оформил командировку, чтобы сбежать в Румынию 10 августа, 15:51 Еще до своего бегства из страны Виктор Медвидь уже был в розыске, но его так никто и не задержал (Фото:zakarpattya.net.ua)

На какие только ухищрения не идут некоторые граждане, пытаясь покинуть Украины, несмотря на ограничения военного положения.

Например, простые уклонисты, чтобы избежать мобилизации, пересекают границу, переплывая реки, либо прячутся среди различных грузов и в скрытых нишах машин и поездов, надеясь на невнимательность сотрудников ГПСУ.

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В свою народные депутаты, пользуясь своим статусом, укатывают на заграничные курорты, бессовестно прикрывая свои вояжи «профессиональной деятельность» или «заботой о больных родителях».

В свою очередь бывший мэр Рахова Виктор Медвидь сбежал из страны, оформив самому себе «командировку», о чем рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

«Чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была длиться три дня, однако до сегодняшнего дня фигурант так и не вернулся в Украину», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще до своего бегства из страны Медвидь уже находится в розыске по подозрению в присвоении или растрате чужого имущества, совершенных в крупных размерах или в условиях военного положения, и в подделке официальных документов (ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

По данным СМИ речь идет о вероятном присвоении 2,2 млн гривен грантовых средств во время строительства реабилитационно-оздоровительного центра.

При этом заявление об отставке с занимаемой должности Медвидь написал лишь несколько дней назад, 4 августа.

Фото: Раховский райсовет

Почему правоохранители так и не задержали чиновника, который к тому времени уже находился в розыске, не ясно.