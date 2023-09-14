Аспирантура Буданова стала поводом для шуток в соцсетях — обзор 14 сентября, 15:27 Пользователи стали примерять на Буданова собственные воспоминания о студенческой жизни (Фото:NV)

Накануне, 13 сентября, стало известно, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов решил повысить свою квалификацию.

Согласно данным СМИ, его имя появилось в списке на поступление в аспирантуру Острожской академии на специальность политология вечерней формы обучения.

Как сообщается, Буданов в нем на первой строчке.

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А поскольку глава ГУР сейчас является очень известной в стране личностью, эта новость сразу же вызвала бурные обсуждения в соцсетях.

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/Facebook

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

При этом многие пользователи стали примерять на него свои собственные воспоминания о студенческой жизни, делясь в постах и комментариях различными шутками на этот счет.

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X