«Чудо-оружие так и не сотворили». Буданов объяснил, почему РФ боится посылать в Украину танки Армата 11 сентября, 14:16 Перспективы Т-14 Армата в Украине, по словам Кирилла Буданова, сомнительны (Фото:Скриншот видео ГУР)

Миф о «непобедимых» российских танках Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы Армата все еще существует в РФ лишь потому, что они до сих пор не участвовали ни в одном сражении.

Об этом на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) Будущее решается в Украине рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, самым новейшими российскими танками, задействованным в Украине, остаются Т-90 Прорыв, которые довольно легко уничтожаются обыкновенными дронами-камикадзе.

«Ни одного применения этой техники (Т-14 — ред.) так и не было. Было несколько случаев применения бронетранспортеров Бумеранг. Их остатки здесь можно увидеть. Они все сгорели… Горит все на самом деле. Чудо-оружие так и не сотворили», — отметил глава ГУР.

Буданов считает, что из-за сомнительных перспектив Т-14 в Украине кремлевский режим опасается серьезных имиджевых потерь для своей и без того вялой оборонки.

«Думаю, что Т-14, когда они поняли, что может быть разрушительный эффект для дальнейшей экспортной привлекательности этой машины, так и не запустили на фронт», — добавил главный разведчик.