Домовладелец обнаружил возле своего дома полосатое кошение, но позже понял, что это на самом деле был не кот.

Об этом пользователь под никнеймом u/Affectionate_Lime880 рассказал в своем аккаунте в Reddit.Мужчина хотел выйти на улицу, но увидел на пороге котика. Он решил, что пушистого ему подбросили и начал гладить его. Сам же котик перевернулся животом вверх и даже начал мурлыкать.

«Этот милый малыш появился сегодня утром и был удивительно спокойным. Он позволил мне сесть рядом и погладить его», — рассказал мужчина.

Сначала пользователь подумал, что это просто котик / Фото: u/Affectionate_Lime880/Reddit

Через несколько мгновений он понял, что это был вовсе не котенок. Судя по раскраске и наличие острых ушей указывали на то, что это малыш рыси. Тогда рассказчик истории немного растерялся, потому что не знал как дальше ему действовать.

«Неужели это животное просто привязалось ко мне? Я знаю, что их невозможно полностью приручить, но они ведут себя очень мило», — добавил он в заметке.

Котенок мурлыкал и играл с мужем / Фото: u/Affectionate_Lime880/Reddit

Позже автор сообщения осознал, что это детеныш рыси / Фото: u/Affectionate_Lime880/Reddit

В конце концов, мужчина сообщил, что связался со службой спасения диких животных, которая должна была приехать и забрать малыша.