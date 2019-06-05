«Бро». На станции Бровары неизвестный мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой — фото
В среду, 5 июня, на железнодорожной станции Бровары в Киевской области произошел довольно странный инцидент.
По словам очевидцев, неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет отпилил от знака с ее названием часть с первыми тремя буквами, после чего унес ее с собой.
Таким образом на указателе станции теперь остался лишь странный призыв «вари».
Фото с указанным мужчиной опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.
Кто этот загадочный вандал, и зачем ему понадобилась надпись «Бро», не известно.
В полиции инцидент пока никак не комментировали.