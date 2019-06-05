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«Бро». На станции Бровары неизвестный мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой — фото

Вчера, 17:01
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«Бро». На станции Бровары неизвестный мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой — фото - фото

Киев Оперативный

Зачем мужчине понадобилась часть таблички, не известно

В среду, 5 июня, на железнодорожной станции Бровары в Киевской области произошел довольно странный инцидент.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет отпилил от знака с ее названием часть с первыми тремя буквами, после чего унес ее с собой.

Таким образом на указателе станции теперь остался лишь странный призыв «вари».

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Фото с указанным мужчиной опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

Кто этот загадочный вандал, и зачем ему понадобилась надпись «Бро», не известно.

В полиции инцидент пока никак не комментировали.

Теги:   Бровары Киевская область

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