«Бро». На станции Бровары неизвестный мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой — фото Вчера, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Киев Оперативный Зачем мужчине понадобилась часть таблички, не известно Киев Оперативный

В среду, 5 июня, на железнодорожной станции Бровары в Киевской области произошел довольно странный инцидент.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет отпилил от знака с ее названием часть с первыми тремя буквами, после чего унес ее с собой.

Таким образом на указателе станции теперь остался лишь странный призыв «вари».

Фото с указанным мужчиной опубликовали в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

Кто этот загадочный вандал, и зачем ему понадобилась надпись «Бро», не известно.

В полиции инцидент пока никак не комментировали.