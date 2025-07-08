После развода британский врач купил «автомобиль на колесах» и отправился в кругосветное путешествие

Врач из графства Ланкашир, что в Великобритании, обменял свою привычную жизнь на кругосветное путешествие на трейлере .

Об этом 7 июля сообщило издание The Mirror. 47-летний Гари Грант развелся и жил один в съемной квартире. Из-за своей работы он каждый вечер чувствовал себя «истощенным», и даже начал считать, что стресс на работе «убьет его».

Несколько лет назад он решил продать все, что имел, и купить переоборудованный микроавтобус, чтобы жить в нем. Сейчас он путешествует по разным странам и рассказывает о своих путешествиях в Tik Tok.

Он исследовал Европу как со своими детьми, так и в одиночку, посетив Катар, Грецию, Турцию и Бали и другие места. Кроме того, Гарри запланировал еще одно путешествие в США, Мексику и Гватемалу.

Так выглядит фургон Гарри изнутри / Фото: PA Real Life

После такого «кочевого образа жизни» у Гарри изменился взгляд на жизнь. Он говорит, что чувствует себя «освобожденным» и «свободным» от ограничений работы, а также утверждает, что «никогда» не пожалеет о своем решении.

«Я полностью осознаю, что это звучит как кризис среднего возраста, роскошный кризис среднего возраста на элитном уровне, но это мне очень, очень помогло. Это было похоже на побег от жизни, которая стала непрерывным стрессом, и поиск выхода, даже если он кажется довольно радикальным», — цитирует медиа британца.