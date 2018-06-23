23 июня 2018, суббота

Британский велосипедист проехал 270 километров после того, как ему запретили взять велосипед в вагон

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Доехать помогла пицца, которая ждала на финише
James Owers via Imgur

Доехать помогла пицца, которая ждала на финише

Британец Джеймс Оуэрс проехал на велосипеде 270-километровый маршрут. Все потому, что ему не разрешили взять с собой в вагон поезда "двухколесного коня".

Спонтанный заезд произошел на маршруте между шотландскими городами Эдинбург и Инвернесс, пишет Metro.

Джеймс и его девушка Дина ехали к ее отцу и забыли купить дополнительные места для велосипедов. Байк Дины удалось разместить в вагоне, а вот для второго велосипеда места не оказалось. 

Ему предложили сложить велосипед и повезти его в отсеке для охраны поезда, но парень решил бросить себе вызов и проехать это расстояние самостоятельно. Дополнительной мотивацией стал тот факт, что девушка пообещала купить ему пиццу, если он приедет раньше поезда. 

Джеймс отправился из Эдинбурга в 6 утра, а прибыл 7 вечера. При этом он успел заехать в несколько виноделен и купить сувениры. 

Поезд с Диной прибыл на вокзал в 8 вечера, на нем ее уже ждал Джеймс. 

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