Британский велосипедист проехал 270 километров после того, как ему запретили взять велосипед в вагон

Британец Джеймс Оуэрс проехал на велосипеде 270-километровый маршрут. Все потому, что ему не разрешили взять с собой в вагон поезда "двухколесного коня".

Спонтанный заезд произошел на маршруте между шотландскими городами Эдинбург и Инвернесс, пишет Metro.

Джеймс и его девушка Дина ехали к ее отцу и забыли купить дополнительные места для велосипедов. Байк Дины удалось разместить в вагоне, а вот для второго велосипеда места не оказалось.

Ему предложили сложить велосипед и повезти его в отсеке для охраны поезда, но парень решил бросить себе вызов и проехать это расстояние самостоятельно. Дополнительной мотивацией стал тот факт, что девушка пообещала купить ему пиццу, если он приедет раньше поезда.

Джеймс отправился из Эдинбурга в 6 утра, а прибыл 7 вечера. При этом он успел заехать в несколько виноделен и купить сувениры.

Поезд с Диной прибыл на вокзал в 8 вечера, на нем ее уже ждал Джеймс.



