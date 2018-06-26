26 июня 2018, вторник

Британский художник Бенкси нарисовал шесть новых граффити в Париже - фото

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Девочка закрашивает свастику
Фото: streetartnews.net

Девочка закрашивает свастику

Всемирно известный художник-инкогнито Бэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити про расизм, антисемитизм, иммиграцию политиков и конечно про крыс.  

На новые граффити обратило внимание издание Street Art News.

На протяжении всего творчества Бэнкси его личность остается неразгаданной, а его граффити неизменно продолжают нести месседжи о проблемах в обществе. 

 

 

Крыса - один из самых любимых персонажей Бэнкси. Они обитают на улице, постоянно находятся в "подполье", они очень живучие и незаметные. Символично, не правда ли?

Бэнкси часто использует их образ в своих работах.  Париж не стал исключением. 

 

 

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