Британский художник Бенкси нарисовал шесть новых граффити в Париже - фото

Всемирно известный художник-инкогнито Бэнкси нарисовал в Париже шесть новых граффити про расизм, антисемитизм, иммиграцию политиков и конечно про крыс.

На новые граффити обратило внимание издание Street Art News.

На протяжении всего творчества Бэнкси его личность остается неразгаданной, а его граффити неизменно продолжают нести месседжи о проблемах в обществе.

Крыса - один из самых любимых персонажей Бэнкси. Они обитают на улице, постоянно находятся в "подполье", они очень живучие и незаметные. Символично, не правда ли?

Бэнкси часто использует их образ в своих работах. Париж не стал исключением.