Семья покинула Великобританию, чтобы путешествовать по миру и показала цены на продукты в другой стране

Британская мама, которая вместе с мужем и тремя детьми путешествует по миру, рассказала о ценах в супермаркете Швейцарии .

Об этом 27 июня сообщило медиа The Mirror . После переезда из Великобритании семья, которая подписана в своем блоге в TikTok Fitch Family Adventures, решила заглянуть в местный магазин и обнаружила, что цены на привычные продукты поражают даже по сравнению с британскими.

Готовый салат «Цезарь» — 6,80 франков (более 8 долларов), смешанный овощной — еще дороже. Замороженная пицца с оливками — почти 11 фунтов (15 долларов).

Пачка печенья или батончиков Kinder Bueno, по словам блогеров, тоже обойдется дороже, чем дома.

Особенно туристку поразили обычные товары, например бумага для детских рисунков, которые стоят 11,95 франков за 500 листов. Единственным «умеренным» пунктом в корзине она назвала хрустящие булочки, которые стоят чуть меньше трех фунтов.

Семья говорит, что знала о высоких ценах в Швейцарии, но реальность превзошла ожидания.

Видео быстро набрало популярность, вызвав волну обсуждений в сети — от возмущения до юмористических сравнений с «золотыми» супермаркетами.