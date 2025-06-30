Пара нашла старую совместную детскую фотографию и выяснила, что они ходили вместе в один детсад

Английские супруги нашли старую фотографию и осознали, что они были знакомы еще с детского сада и даже ходили в одну группу.

Об этом 28 июня сообщило издание What’s The Jam. 26-летние Эшли Мур и ее муж Майк, которые родом из Ранкорна, что в Чешире, познакомились еще в средней школе. Тогда в подростковом возрасте они даже имели короткие романтические отношения.

Фото супругов из детского сада / Фото: ashleighmoore11/TikTok

Позже их пути снова пересеклись — они заново познакомились в Instagram и в 2018 году начали встречаться.

Сейчас, спустя семь лет, они обнаружили, что история их любви уходит еще глубже, чем они думали.

На фотографии из детского сада, которая пылилась в коробке в доме родителей Эшли, пара заметила два знакомых лица, смотревших на них.

«Мы знали, что вместе ходили в детский сад. Только когда мы переезжали и разбирали фотографии в доме наших родителей, мы нашли фотографию и поняли, что сидели рядом друг с другом. Мы не могли в это поверить. Это было замечательное ощущение — знать, что мы так долго были частью жизни друг друга», — цитирует медиа Эшли.