Пара нашла старую совместную детскую фотографию и выяснила, что они ходили вместе в один детсад

30 июня, 12:42
Поделиться:
Пара из Британии случайно нашла совместную фотографию из детского сада (Фото: ashleighmoore11/TikTok)

Пара из Британии случайно нашла совместную фотографию из детского сада (Фото: ashleighmoore11/TikTok)

Английские супруги нашли старую фотографию и осознали, что они были знакомы еще с детского сада и даже ходили в одну группу.

Об этом 28 июня сообщило издание What’s The Jam. 26-летние Эшли Мур и ее муж Майк, которые родом из Ранкорна, что в Чешире, познакомились еще в средней школе. Тогда в подростковом возрасте они даже имели короткие романтические отношения.

Реклама

Фото супругов из детского сада (Фото: ashleighmoore11/TikTok)
Фото супругов из детского сада / Фото: ashleighmoore11/TikTok

Позже их пути снова пересеклись — они заново познакомились в Instagram и в 2018 году начали встречаться.

Сейчас, спустя семь лет, они обнаружили, что история их любви уходит еще глубже, чем они думали.

Читайте также:
Женщина нашла архивное видео со случайным парнем на заднем плане и осознала, что это был ее будущий муж — видео

На фотографии из детского сада, которая пылилась в коробке в доме родителей Эшли, пара заметила два знакомых лица, смотревших на них.

«Мы знали, что вместе ходили в детский сад. Только когда мы переезжали и разбирали фотографии в доме наших родителей, мы нашли фотографию и поняли, что сидели рядом друг с другом. Мы не могли в это поверить. Это было замечательное ощущение — знать, что мы так долго были частью жизни друг друга», — цитирует медиа Эшли.

Читайте также:
Сразу расплакались. Супруги из Чикаго узнали, что священник, который их венчал, стал новым Папой Римским
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Великобритания Брак Фото Детский сад

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X