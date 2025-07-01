Британская семья получила почти 5000 долларов компенсации от туроператора, потому что в Лапландии растаял снег

Об этом 30 июня сообщило BBC. Супруги из Камбрии потратили на желанную для своего 8-летнего сына поездку 3500 фунтов стерлингов, что почти 5000 американских долларов. Однако отдых сорвался из-за погодных условий. Когда приехали британцы, снег растаял, а новый не выпадал.

Лиза О’Нил и ее семья планировали поехать в Лапландию зимой 2024 года. Однако прогноз погоды не радовал: синоптики не предсказывали снег. Тогда британцы обратились к сотрудникам компании для деталей, но их заверили, что все в порядке и в Лапландии есть достаточно снега. К тому же туроператор сказал, что вложенные деньги клиентов не возвращаются, поэтому у британцев не было другого выхода.

По приезде снежная погода была только в первый день отдыха, потом пошел дождь и снег растаял. Это означало, что ни одно из снежных развлечений, которые входили в пакет — катание на собачьих упряжках, встреча с оленями и поездка на снегоходах — не состоялись.

Отдых в Лапландии сорвался из-за погодных условий / Фото: Lisa O'Neil

Когда они впервые пожаловались, то британцам предложили лишь 50% возмещения. Женщина подала апелляцию и намеревалась добиться справедливости, учитывая также то, что девизом туристической компании Tui является фраза «без снега вы не обязаны ехать».

Через полгода борьбы британская семья таки получила полную компенсацию за поездку.

«Мы были в полном восторге. Все время думаешь, правильно ли ты поступил, стоит ли пытаться добиться своего. Но когда ты знаешь, что ты прав, и что тебя просто вынуждает к этому корпоративная компания, результат просто подтверждает всю ту тяжелую работу, которую мы проделали», — цитирует медиа 40-летнюю О’Нил, 40 лет.