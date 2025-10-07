Женщина не знала о своей беременности, пока не родила (Фото: Megan Isherwood/Facebook)

В Великобритании забрали в больницу из-за сильных болей и подозрения на аппендицит, а она стала мамой. Рожала в карете скорой помощи.

Об этом 4 октября сообщило медиа The New York Post. 26-летняя Меган Ишервуд проснулась утром с сильной болью, а позже начала рвать кровью. Поняв, что это нехорошо, она вызвала скорую.

Осмотрев Меган, парамедики предположили, что у нее аппендицит из-за болей справа, тошноты и учащенного сердцебиения. Ее забрали с собой, чтобы отвезти в больницу, но в служебном авто ситуация обострилась и ей стало хуже. Врачи уже хотели обследовать ее, чтобы исключить беременность, как вдруг увидели голову и ножку. Начались схватки.

Через некоторое время Меган родила мальчика. «Мне просто надо было тужиться. И вдруг они сказали мне: „Поздравляем, у вас мальчик“. Я была настолько шокирована и растеряна, что не могла поверить, что все это происходит на самом деле», — цитирует медиа британку.

Сейчас новоиспеченная мама и малыш дома, с ними все хорошо. Поначалу, признается Меган, ей было трудно осознать факт, что она стала матерью. Женщина даже считала, что это будет для нее тяжелым бременем, но впоследствии британка приняла свою новую роль и наслаждается ею.

«Он просто невероятный, настоящее чудо», — говорит мать с любовью к своему сыну.