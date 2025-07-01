Длинные волосы и общение с молодыми. Британка, которой 52 года, но выглядит на 30, поделилась антивозрастными секретами

52-летняя британка поделилась секретами молодости (Фото: Nerys Middleton)

Женщина, которой регулярно говорят, что она выглядит на 20 лет меньше, рассказала что она делает, чтобы выглядеть молодо.

Об этом 27 июня сообщило What’s the Jam. 52-летняя Нэрис Миддлтон говорит, что ее молодой вид частично связан с длинными локонами и «молодым взглядом на жизнь».

«Люди говорят мне, что я выгляжу на 30. А я общаюсь с тридцатилетними и поддерживаю их темы», — говорит британская инфлюенсерка.

Нерис тратит около 400 фунтов стерлингов в месяц на витамины, уход за кожей и косметические процедуры. Она утверждает, что это часть поддержания своего здоровья и уверенности.

Каждые несколько месяцев она делает процедуры с ретинолом и витамином С, а также лазерные процедуры для лица. Также с 29 лет женщина колола ботокс в лоб, ежедневно наносит SPF, не пьет, не курит и избегает вредной пищи.

Однако именно сохранение молодого мышления является важнейшей частью поддержания молодости, убеждена Нерис.

«Если ты думаешь, что ты старый, ты стареешь. Если ты начинаешь думать: „О Боже, у меня болит спина, болят ноги“, ты начинаешь одеваться как старик и вести себя как старик», — говорит женщина.

Поэтому она и общается больше с младшими, чем с людьми своего возраста, чтобы лучше понимать их и вникать в их темы. Вот ровесники, говорит Нерис, уже вяжут крючком.

Также британка советует следить за тенденциями, наносить легкий макияж и избегать цветочных принтов в одежде. Однако и не одеваться слишком экстравагантно.

Например рваные джинсы — если их одевать в 52 выглядит так, как «вы сильно стараетесь скрыть свой возраст». Слепо верить тенденциям тоже не стоит, говорит женщина, их нужно создавать.

