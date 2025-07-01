Длинные волосы и общение с молодыми. Британка, которой 52 года, но выглядит на 30, поделилась антивозрастными секретами

Женщина, которой регулярно говорят, что она выглядит на 20 лет меньше, рассказала что она делает, чтобы выглядеть молодо.

Об этом 27 июня сообщило What’s the Jam. 52-летняя Нэрис Миддлтон говорит, что ее молодой вид частично связан с длинными локонами и «молодым взглядом на жизнь».

«Люди говорят мне, что я выгляжу на 30. А я общаюсь с тридцатилетними и поддерживаю их темы», — говорит британская инфлюенсерка.

Нерис тратит около 400 фунтов стерлингов в месяц на витамины, уход за кожей и косметические процедуры. Она утверждает, что это часть поддержания своего здоровья и уверенности.

Каждые несколько месяцев она делает процедуры с ретинолом и витамином С, а также лазерные процедуры для лица. Также с 29 лет женщина колола ботокс в лоб, ежедневно наносит SPF, не пьет, не курит и избегает вредной пищи.

Однако именно сохранение молодого мышления является важнейшей частью поддержания молодости, убеждена Нерис.

«Если ты думаешь, что ты старый, ты стареешь. Если ты начинаешь думать: „О Боже, у меня болит спина, болят ноги“, ты начинаешь одеваться как старик и вести себя как старик», — говорит женщина.

Поэтому она и общается больше с младшими, чем с людьми своего возраста, чтобы лучше понимать их и вникать в их темы. Вот ровесники, говорит Нерис, уже вяжут крючком.

Также британка советует следить за тенденциями, наносить легкий макияж и избегать цветочных принтов в одежде. Однако и не одеваться слишком экстравагантно.

Например рваные джинсы — если их одевать в 52 выглядит так, как «вы сильно стараетесь скрыть свой возраст». Слепо верить тенденциям тоже не стоит, говорит женщина, их нужно создавать.