Отец года. В Британии мужчина подделал ДНК-тест, чтобы не платить алименты за ребенка

28 июля, 18:01
Мужчина подделал тест ДНК, чтобы не платить алименты (Фото: jarmoluk/Pixabay)

В Великобритании женщина смогла доказать в суде, что ее бывший муж в сговоре с медицинским работником подделал ДНК-тест. Он пытался уклониться от уплаты алиментов.

Об этом 17 июля сообщило медиа Oddity Central. 31-летняя Челси и ее муж Шелдон разошлись по его инициативе в 2022 году. Это произошло на третий день после рождения ребенка.

Кроме того, после развода муж заявил, что это не его ребенок и требовал сделать тест на отцовство. Уверена в том, что это ребенок Шелдона, Челси согласилась, однако результаты анализов ее шокировали — анализ ДНК показал, что бывший муж британки не был отцом ребенка.

Так Шелдон смог сэкономить 94 000 фунтов стерлингов (125 800 долларов).

Однако Челси не сдавалась, она убедила маму бывшего мужа тоже сделать тест, но уже в другой лаборатории. Новые анализы показали, что мальчик был ее внуком, и таким образом связал Шелдона с ребенком.

Британцу не осталось ничего другого, как признать, что он вместе с работником лаборатории сфабриковали результаты ДНК-теста.

Оба мужчины признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества. Они получили приговоры в 50 недель (заказчик) и 33 (исполнитель) недели заключения.

