«Оно того стоило». Отчаянный британец отправился в Киев на фоне ракетных ударов РФ, чтобы вылечить зуб 27 марта, 13:37 Лечение в Киеве обошлось британцу вдвое дешевле, чем дома (Фото:Daily Mail)

Житель графства Кембриджшир на востоке Англии Ричарда Хоу из-за невыносимой зубной боли решился отправиться в Киев, несмотря на постоянную угрозу российских ракетных ударов.

Как сообщает Daily Mail, причиной столь рисковой затеи стали британские цены на стоматологические услуги.

По словам 58-летнего британца, когда он попытался записался на прием из-за абсцесса под зубом, выяснилось, что лечение обойдется ему минимум в 875 фунтов стерлингов плюс 75 фунтов за неотложную помощь.

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А поскольку жена Хоу украинка, и ранее он около 12 лет прожил в Киеве, уехав в Великобританию лишь за месяц до полномасштабного вторжения РФ, у него остались контакты в одной из столичных клиник.

«Там дантист сказал, что будет рад меня видеть, поэтому я полетел в Люблин и сел на поезд до Киева. Поездка обошлась мне в 100 фунтов стерлингов в одну сторону, но поскольку у меня там есть дом, проживание было бесплатным. Я воспользовался возможностью, чтобы пройти полное обследование, пока я был там, и узнал, что мне нужен корневой канал и пломба. И когда я увидел счет, я понял, что оно того стоило», — рассказал британец.

В итоге решение всех проблем с зубами обошлась мужчине в половину той суммы, которую он должен был заплатить дома.