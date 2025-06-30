Женщина из Бразилии, которая в свои 82 года активно ведет соцсети , приняла участие в тренде TikTok, который сейчас вирусится в интернете.

Соответствующее видео Корасия Аранетц опубликовала 27 июня в своем блоге. На кадрах 82-летняя женщина предстает в двух образах — до и после мейкапа. Ролик сопровождается вирусной песней, под которую сейчас активно снимают контент для TikTok — Dame Un Grrr исполнителей Fantomel и Kate Linn.

За три дня видео набрало почти 23 миллиона просмотров, почти 2 миллиона лайков и более 80 распространений. Кроме того перевоплощение 82-летней бразильянки собрало более 32 тысяч комментариев, среди которых также и поздравления из Украины.

Корасия активно ведет свои соцсети с 2019 года. Она имеет блог в TikTok, Instagram, а также свой YouTube-канал.

В Instagram ее аудитория составляет более 350 тысяч подписчиков, в TikTok — более 6,3 миллиона подписчиков. На YouTube количество зрителей контента Корасии насчитывает более 2 миллионов зрителей.

Женщина показывает свои перевоплощения, рассказывает, какой косметикой пользуется и не пропускает тренды, которые вирусные в сети.