Выиграла этот тренд. 82-летняя бабушка приняла участие в популярном TikTok-тренде — видео

30 июня, 11:27
Поделиться:
82-летняя бразильянка перевоплотилась для TikTok-тренда (Фото: Coracy Arantes)

82-летняя бразильянка перевоплотилась для TikTok-тренда (Фото: Coracy Arantes)

Женщина из Бразилии, которая в свои 82 года активно ведет соцсети, приняла участие в тренде TikTok, который сейчас вирусится в интернете.

Соответствующее видео Корасия Аранетц опубликовала 27 июня в своем блоге. На кадрах 82-летняя женщина предстает в двух образах — до и после мейкапа. Ролик сопровождается вирусной песней, под которую сейчас активно снимают контент для TikTok — Dame Un Grrr исполнителей Fantomel и Kate Linn.

Реклама

@blogdacora Dame Un Grrr 🐆🔥 #makeup #trend ♬ sunet original - Fantomel

За три дня видео набрало почти 23 миллиона просмотров, почти 2 миллиона лайков и более 80 распространений. Кроме того перевоплощение 82-летней бразильянки собрало более 32 тысяч комментариев, среди которых также и поздравления из Украины.

Читайте также:
Проводник из Укрзализныци станцевал в вагоне вместе с пассажирами и стал звездой TikTok — видео

Корасия активно ведет свои соцсети с 2019 года. Она имеет блог в TikTok, Instagram, а также свой YouTube-канал.

В Instagram ее аудитория составляет более 350 тысяч подписчиков, в TikTok — более 6,3 миллиона подписчиков. На YouTube количество зрителей контента Корасии насчитывает более 2 миллионов зрителей.

Женщина показывает свои перевоплощения, рассказывает, какой косметикой пользуется и не пропускает тренды, которые вирусные в сети.

Корассия активно ведет блоги в соцсетях (Фото: Coracy Arantes)
Корассия активно ведет блоги в соцсетях / Фото: Coracy Arantes
Читайте также:
Комментировали даже турки. В Киеве на саксофоне сыграли музыку из сериала «Великолепный век. Роксолана» — видео
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Бразилия Пенсионерка Блог TikTok контент видеоконтент

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies