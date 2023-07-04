ВСУ хитростью захватили оккупантов, притворившись их сослуживцами — видео 4 июля, 10:28 Оккупанты слишком поздно поняли, что вообще произошло (Фото:Скриншот видео pocalypto321/Twitter)

Силы обороны продолжают применять различные хитрости, чтобы захватывать российских оккупантов без единого выстрела.

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором они использовали сдавшегося захватчика, чтобы без боя добраться до его сослуживцев, заявив, что, если он попробует сбежать, то якобы взорвется.

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На этот же раз бойцы ВСУ и вовсе, сами притворились военнослужащими ВС РФ, чтобы заставить растерянных солдат противника в Урожайном Донецкой области сдать им свое оружие.

Более того, один из россиян даже «узнал» кого-то из украинских защитников, и тот сразу же этому подыграл, чтобы усыпить его бдительность.

Когда же россияне поняли, что их обманули, было уже поздно, поэтому украинцы без каких либо проблем взяли их в плен.