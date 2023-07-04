ВСУ хитростью захватили оккупантов, притворившись их сослуживцами — видео

4 июля, 10:28
Поделиться:
Оккупанты слишком поздно поняли, что вообще произошло (Фото:Скриншот видео pocalypto321/Twitter)

Оккупанты слишком поздно поняли, что вообще произошло (Фото:Скриншот видео pocalypto321/Twitter)

Силы обороны продолжают применять различные хитрости, чтобы захватывать российских оккупантов без единого выстрела.

Читайте также:
Уже не такой дерзкий. Наемник ЧВК «Ветераны» разрыдался, попав в руки бойцов ВСУ под Бахмутом — видео

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором они использовали сдавшегося захватчика, чтобы без боя добраться до его сослуживцев, заявив, что, если он попробует сбежать, то якобы взорвется.

Видео дня

https://twitter.com/HromadskeUA/status/1671489017467260928

На этот же раз бойцы ВСУ и вовсе, сами притворились военнослужащими ВС РФ, чтобы заставить растерянных солдат противника в Урожайном Донецкой области сдать им свое оружие.

Более того, один из россиян даже «узнал» кого-то из украинских защитников, и тот сразу же этому подыграл, чтобы усыпить его бдительность.

Читайте также:
Это просто «пытка». Бойцы ВСУ узнали, какую музыку слушают российские оккупанты, и не смогли сдержать смеха — видео

Когда же россияне поняли, что их обманули, было уже поздно, поэтому украинцы без каких либо проблем взяли их в плен.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1676136406664577024
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Пленные Российские военные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X