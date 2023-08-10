«Мне среднюю шаверму. С собой». Бойцы ВСУ развлекаются, имитируя на фронте атмосферу городских будней — видео 10 августа, 13:40 Украинские защитники соскучились даже за простым разговором с продавцом фастфуда (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Тяжелые условия жизни на фронте заставляют украинских защитников скучать даже за, казалось бы, опостылевшими многим людям буднями обычной городской жизни.

Однако бойцы Сил обороны находят для себя выход и в такой ситуации.

Все что им для этого требуется — это чувство юмора, свободная минутка и немного креатива.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал у себя в соцсетях веселое видео, как украинские бойцы разыгрывают на позициях знакомую многим сценку у ларька с фастфудом, очевидно, соскучившись даже за такими мелочами, как смол ток с продавцом.

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— Пожалуйста, сделайте мне два чизбургера и одну шаверму среднюю.

— С собой?

— Да-да.

— Соусы все?

— Можно, пожалуйста, немножко майонеза, и немножко горчички.

— Хорошо. Пока ждете, желаете кофе, чай?

— А можно заказать у вас кофе, только без кофеина. С безлактозным молочком.

Тем временем российские захватчики, желая воссоздать свои будни в РФ, не могут придумать ничего лучше, чем просто напиться до неадекватного состояния, что нередко заканчивается для них не самым лучшим образом.