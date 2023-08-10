«Мне среднюю шаверму. С собой». Бойцы ВСУ развлекаются, имитируя на фронте атмосферу городских будней — видео

10 августа, 13:40
Поделиться:
Украинские защитники соскучились даже за простым разговором с продавцом фастфуда (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Украинские защитники соскучились даже за простым разговором с продавцом фастфуда (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Тяжелые условия жизни на фронте заставляют украинских защитников скучать даже за, казалось бы, опостылевшими многим людям буднями обычной городской жизни.

Читайте также:
Военные РФ в Мулино развлекаются террором своих же сограждан. Местные их называют «отрыжками общества»

Однако бойцы Сил обороны находят для себя выход и в такой ситуации.

Все что им для этого требуется — это чувство юмора, свободная минутка и немного креатива.

Читайте также:
Не показывайте детям. Бойцы ВСУ нашли себе отличное развлечение, чтобы хоть ненадолго отвлечься от военных будней — видео

Офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал у себя в соцсетях веселое видео, как украинские бойцы разыгрывают на позициях знакомую многим сценку у ларька с фастфудом, очевидно, соскучившись даже за такими мелочами, как смол ток с продавцом.

Видео дня

Читайте также:

Вероятно, животное забрело на позиции ВСУ в поисках пищи (Фото:Коллаж NV) Боец ВСУ подружился с любопытной лисой — видео

— Пожалуйста, сделайте мне два чизбургера и одну шаверму среднюю.

— С собой?

— Да-да.

— Соусы все?

— Можно, пожалуйста, немножко майонеза, и немножко горчички.

— Хорошо. Пока ждете, желаете кофе, чай?

— А можно заказать у вас кофе, только без кофеина. С безлактозным молочком.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1689566773085888512

Тем временем российские захватчики, желая воссоздать свои будни в РФ, не могут придумать ничего лучше, чем просто напиться до неадекватного состояния, что нередко заканчивается для них не самым лучшим образом.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Фастфуд Шаурма Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X