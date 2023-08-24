Военный лайфхак. Бойцы ВСУ спасаются от жары с помощью дронов — видео 24 августа, 19:31 Судя по довольным лицам бойцов, такой «кондиционер» им вполне по душе (Фото:Скриншот видео Gerashchenko_en/Twitter)

Невыносимый летний зной может создать множество неудобств, однако, благодаря своей военной смекалке украинские защитники могут найти выход и в этой ситуации.

Как оказалось, при отсутствии кондиционера или хотя бы вентилятора оптимальным решением для спасения от жары может стать дрон.

Видео с примером использованием разведывательного беспилотника для этих целей опубликовал у себя в соцсетях советник главы МВД Антон Геращенко.

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На нем видно, как бойцы ВСУ, пытаясь немного охладиться, подняли квадрокоптер под самый потолок, наслаждаясь потоками прохладного воздуха, создаваемыми его пропеллерами.

И, судя по их довольным лицам, данный способ оказался довольно действенным.