Военный лайфхак. Бойцы ВСУ спасаются от жары с помощью дронов — видео

24 августа, 19:31
Поделиться:
Судя по довольным лицам бойцов, такой «кондиционер» им вполне по душе (Фото:Скриншот видео Gerashchenko_en/Twitter)

Судя по довольным лицам бойцов, такой «кондиционер» им вполне по душе (Фото:Скриншот видео Gerashchenko_en/Twitter)

Невыносимый летний зной может создать множество неудобств, однако, благодаря своей военной смекалке украинские защитники могут найти выход и в этой ситуации.

Читайте также:
Оккупант решил позагорать на передовой, чем привлек внимание ударного дрона ВСУ — видео

Как оказалось, при отсутствии кондиционера или хотя бы вентилятора оптимальным решением для спасения от жары может стать дрон.

Видео с примером использованием разведывательного беспилотника для этих целей опубликовал у себя в соцсетях советник главы МВД Антон Геращенко.

Видео дня

На нем видно, как бойцы ВСУ, пытаясь немного охладиться, подняли квадрокоптер под самый потолок, наслаждаясь потоками прохладного воздуха, создаваемыми его пропеллерами.

Читайте также:
«Храброе сердце». Шотландский доброволец в рядах ВСУ воюет в тактическом килте — видео

И, судя по их довольным лицам, данный способ оказался довольно действенным.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1694666950662598778
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Украинские военные Беспилотники Дроны Погода Война России против Украины Жара

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X