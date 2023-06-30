Бойцы ВСУ спасли собрата, которого с головой засыпало землей после прилета снаряда — видео 30 июня, 10:32 К счастью, обошлось без ранений и травм (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

В соцсетях появилось видео, демонстрирующее чрезвычайную важность сплоченности, организованности и взаимовыручки бойцов в условиях активных боевых действий.

На обнародованных кадрах запечатлено, как рядом с окопом, в котором находились украинские военные, прилетел вражеский снаряд, в результате чего их засыпало землей.

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И если большинство солдат лишь стряхнули с себя глину, то одного из них погребло почти что с головой.

При этом оказалось, что боец находится в сознании, однако самостоятельно выбраться не может, поскольку все его тело оказалось скованным.

В свою очередь находившиеся рядом сослуживцы сразу же принялись откапывать своего собрата, и уже буквально за минуту он был освобожден из ловушки без каких-либо ранений или травм.