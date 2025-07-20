«Саша-выключатель. Недорого». Бой Усика и Дюбуа разобрали на мемы — в Сети жестко троллят британского боксера
Украинцы разобрали на мемы поединок между Усиком и Дюбуа (Фото: KYIV_ COLD/TikTok/скриншот)
В ночь на 20 июля в Лондоне прошел бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
По результатам боксерских соревнований, выиграл Усик, который во второй раз завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В пятом раунде он нокаутировал Дюбуа.
Этот бой стал главной темой для обсуждений в соцсетях. Кроме того, что украинцы невероятно горды очередной победой на боксерском ринге, в Сети создают мемы и активно шутят.
В TikTok-аккаунте KYIV_ CODE бой Усика и Дюбуа сравнили с дракой двух котов из известного мема, где один лупит другого. «Воууу, слева и точно в черешню. Добрый вечер, я диспетчер», — слышно на фоне такого «боя» слова комментатора.
Еще на одном видео в TikTok потроллили продолжительность боя. В Сети показали миниатюру, как друзья вечером собираются посмотреть бой Усика и Дюбуа. Не успели они присесть, как уже нужно было вставать и уходить.
На эту тему иронизируют и другие пользователи TikTok.
Пошутил после боя и другой профессиональный боксер-тяжеловес Дерек Чисора. Вместе с Усиком они сняли юмористическое видео, на котором Чисора сказал: «Сделай нам одолжение — прекрати нас избивать». На эту просьбу Усик сразу ответил «Нет!», после чего спортсмены синхронно рассмеялись.
Другой TikTok-аккаунт напомнил о пресс-конференции, на которой украинский боксер упомянул о лошадях, и представили альтернативный вариант изучения английского языка.
Не обошли в соцсетях и британского боксера Даниэля Дюбуа.
Украинцы шутят также и о своем умении относиться ко всему с юмором и создавать мемы с удивительной скоростью.
Наконец, россияне опозорились в своих пабликах, сделав поспешные выводы. Они были уверены, что Дюбуа выиграет, однако произошло не так, как они мечтали.