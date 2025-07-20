«Саша-выключатель. Недорого». Бой Усика и Дюбуа разобрали на мемы — в Сети жестко троллят британского боксера

20 июля, 13:45
Поделиться:
Украинцы разобрали на мемы поединок между Усиком и Дюбуа (Фото: KYIV_ COLD/TikTok/скриншот)

Украинцы разобрали на мемы поединок между Усиком и Дюбуа (Фото: KYIV_ COLD/TikTok/скриншот)

В ночь на 20 июля в Лондоне прошел бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

По результатам боксерских соревнований, выиграл Усик, который во второй раз завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В пятом раунде он нокаутировал Дюбуа.

Реклама

Этот бой стал главной темой для обсуждений в соцсетях. Кроме того, что украинцы невероятно горды очередной победой на боксерском ринге, в Сети создают мемы и активно шутят.

В сети назвали Усика Выключателем (Фото: Автор комментария Андрей Лецик)
В сети назвали Усика Выключателем / Фото: Автор комментария Андрей Лецик

В TikTok-аккаунте KYIV_ CODE бой Усика и Дюбуа сравнили с дракой двух котов из известного мема, где один лупит другого. «Воууу, слева и точно в черешню. Добрый вечер, я диспетчер», — слышно на фоне такого «боя» слова комментатора.

@kyiv_code #usyk #dubois #usykdubois #box #boxing ♬ оригинальный звук - Євгеній/Одеса мама🇺🇦

Еще на одном видео в TikTok потроллили продолжительность боя. В Сети показали миниатюру, как друзья вечером собираются посмотреть бой Усика и Дюбуа. Не успели они присесть, как уже нужно было вставать и уходить.

@sysamax

12 рілсів тривав бій

♬ som original - 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔🎵

На эту тему иронизируют и другие пользователи TikTok.

@sysamax

♬ WE ALL KNOW NO ONE - FACE ZERO
Украинцы шутят о том, что бой завершился очень быстро (Фото: Боже, какое кончено/Telegram)
Украинцы шутят о том, что бой завершился очень быстро / Фото: Боже, какое кончено/Telegram
Украинцы шутят, что не успели даже нормально подготовиться к пересмотру (Фото: Боже, какое кончено/Telegram)
Украинцы шутят, что не успели даже нормально подготовиться к пересмотру / Фото: Боже, какое кончено/Telegram
Мем о продолжительности боя (Фото: Аккаунт Йось в Х)
Мем о продолжительности боя / Фото: Аккаунт Йось в Х

Пошутил после боя и другой профессиональный боксер-тяжеловес Дерек Чисора. Вместе с Усиком они сняли юмористическое видео, на котором Чисора сказал: «Сделай нам одолжение — прекрати нас избивать». На эту просьбу Усик сразу ответил «Нет!», после чего спортсмены синхронно рассмеялись.

@oleksandr.usyk 🫂 @Derek Chisora 🥊 #usykdubois2 #oleksandrusyk #усик #usyk ♬ оригинальный звук - Oleksandr Usyk

Другой TikTok-аккаунт напомнил о пресс-конференции, на которой украинский боксер упомянул о лошадях, и представили альтернативный вариант изучения английского языка.

Мем об Усике (Фото: Tanyshken)
Мем об Усике / Фото: Tanyshken
Мем об Усике и конях (Фото: Сцмское Быдло/Х)
Мем об Усике и конях / Фото: Сцмское Быдло/Х
Мем об Усике и коне (Фото: Бро сбросил мем/Х)
Мем об Усике и коне / Фото: Бро сбросил мем/Х
В соцсетях активно троллят Дюбуа (Фото: Бро сбросил мем/Telegram)
В соцсетях активно троллят Дюбуа / Фото: Бро сбросил мем/Telegram
Шутка о выражении Усика (Фото: Аккаунт Йось в Х)
Шутка о выражении Усика / Фото: Аккаунт Йось в Х

Не обошли в соцсетях и британского боксера Даниэля Дюбуа.

Мэм о Дюбуа (Фото: Боже, какое кончено/Telegram)
Мэм о Дюбуа / Фото: Боже, какое кончено/Telegram
Мэм о бое (Фото: Аккаунт Йось в Х)
Мэм о бое / Фото: Аккаунт Йось в Х
Украинцы троллят Дюбуа (Фото: Государственное Бюро Мемов/Х)
Украинцы троллят Дюбуа / Фото: Государственное Бюро Мемов/Х
Мэм о Дюбуа (Фото: Бро сбросил мем/Telegram)
Мэм о Дюбуа / Фото: Бро сбросил мем/Telegram

Украинцы шутят также и о своем умении относиться ко всему с юмором и создавать мемы с удивительной скоростью.

Украинцы в соцсетях шутят о своем умении создавать мемы (Фото: Аккаунт Йось в Х)
Украинцы в соцсетях шутят о своем умении создавать мемы / Фото: Аккаунт Йось в Х

Наконец, россияне опозорились в своих пабликах, сделав поспешные выводы. Они были уверены, что Дюбуа выиграет, однако произошло не так, как они мечтали.

Россияне опозорились в соцсетях (Фото: Бро сбросил мем/Telegram)
Россияне опозорились в соцсетях / Фото: Бро сбросил мем/Telegram
Читайте также:
«Ты — моя поддержка»: Усик обратился к жене после победы над Дюбуа — фото
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Александр Усик Даниэль Дюбуа Бой Бокс Соцсети Реакция соцсетей

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies