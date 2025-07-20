Украинцы разобрали на мемы поединок между Усиком и Дюбуа (Фото: KYIV_ COLD/TikTok/скриншот)

В ночь на 20 июля в Лондоне прошел бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

По результатам боксерских соревнований, выиграл Усик, который во второй раз завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В пятом раунде он нокаутировал Дюбуа.

Этот бой стал главной темой для обсуждений в соцсетях. Кроме того, что украинцы невероятно горды очередной победой на боксерском ринге, в Сети создают мемы и активно шутят.

В сети назвали Усика Выключателем / Фото: Автор комментария Андрей Лецик

В TikTok-аккаунте KYIV_ CODE бой Усика и Дюбуа сравнили с дракой двух котов из известного мема, где один лупит другого. «Воууу, слева и точно в черешню. Добрый вечер, я диспетчер», — слышно на фоне такого «боя» слова комментатора.

Еще на одном видео в TikTok потроллили продолжительность боя. В Сети показали миниатюру, как друзья вечером собираются посмотреть бой Усика и Дюбуа. Не успели они присесть, как уже нужно было вставать и уходить.

На эту тему иронизируют и другие пользователи TikTok.

Украинцы шутят о том, что бой завершился очень быстро / Фото: Боже, какое кончено/Telegram

Украинцы шутят, что не успели даже нормально подготовиться к пересмотру / Фото: Боже, какое кончено/Telegram

Мем о продолжительности боя / Фото: Аккаунт Йось в Х

Пошутил после боя и другой профессиональный боксер-тяжеловес Дерек Чисора. Вместе с Усиком они сняли юмористическое видео, на котором Чисора сказал: «Сделай нам одолжение — прекрати нас избивать». На эту просьбу Усик сразу ответил «Нет!», после чего спортсмены синхронно рассмеялись.

Другой TikTok-аккаунт напомнил о пресс-конференции, на которой украинский боксер упомянул о лошадях, и представили альтернативный вариант изучения английского языка.

Мем об Усике / Фото: Tanyshken

Мем об Усике и конях / Фото: Сцмское Быдло/Х

Мем об Усике и коне / Фото: Бро сбросил мем/Х

В соцсетях активно троллят Дюбуа / Фото: Бро сбросил мем/Telegram

Шутка о выражении Усика / Фото: Аккаунт Йось в Х

Не обошли в соцсетях и британского боксера Даниэля Дюбуа.

Мэм о Дюбуа / Фото: Боже, какое кончено/Telegram

Мэм о бое / Фото: Аккаунт Йось в Х

Украинцы троллят Дюбуа / Фото: Государственное Бюро Мемов/Х

Мэм о Дюбуа / Фото: Бро сбросил мем/Telegram

Украинцы шутят также и о своем умении относиться ко всему с юмором и создавать мемы с удивительной скоростью.

Украинцы в соцсетях шутят о своем умении создавать мемы / Фото: Аккаунт Йось в Х

Наконец, россияне опозорились в своих пабликах, сделав поспешные выводы. Они были уверены, что Дюбуа выиграет, однако произошло не так, как они мечтали.