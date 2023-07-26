Сторонник РФ и лидер компартии Норвегии поплатился должностью за кражу очков Hugo Boss — видео
Бьорнар Мокснес выступает против предоставления Украине военной помощи (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)
В Норвегии отправили в отставку члена парламента и лидера леворадикальной партии Rødt (Красные) Бьорнара Мокснеса, которого ранее уличили в краже очков Hugo Boss в аэропорту Осло.
Об этом сообщило местное издание Haugesunds Avis.
Разоблачить Мокснеса удалось благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали, как он сначала примеряет разложенные на стенде очки, а потом кладет их в карман и уходит.
Сам политик заявил, что якобы просто «забыл» расплатиться, однако позже он несколько раз менял свои показания.
Несмотря на все его оправдания, итогом скандала стало отстранение Мокснеса, который, кроме воровства в магазинах, яро поддерживает кремлевский режим и выступает против оказания военной помощи Украине.