Сторонник РФ и лидер компартии Норвегии поплатился должностью за кражу очков Hugo Boss — видео 26 июля, 16:16 Бьорнар Мокснес выступает против предоставления Украине военной помощи (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)

В Норвегии отправили в отставку члена парламента и лидера леворадикальной партии Rødt (Красные) Бьорнара Мокснеса, которого ранее уличили в краже очков Hugo Boss в аэропорту Осло.

Об этом сообщило местное издание Haugesunds Avis.

Фото: Astrid Pedersen

Разоблачить Мокснеса удалось благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали, как он сначала примеряет разложенные на стенде очки, а потом кладет их в карман и уходит.

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Сам политик заявил, что якобы просто «забыл» расплатиться, однако позже он несколько раз менял свои показания.

Несмотря на все его оправдания, итогом скандала стало отстранение Мокснеса, который, кроме воровства в магазинах, яро поддерживает кремлевский режим и выступает против оказания военной помощи Украине.