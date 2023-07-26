Сторонник РФ и лидер компартии Норвегии поплатился должностью за кражу очков Hugo Boss — видео

26 июля, 16:16
Поделиться:
Бьорнар Мокснес выступает против предоставления Украине военной помощи (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)

Бьорнар Мокснес выступает против предоставления Украине военной помощи (Фото:Скриншот видео igorsushko/Twitter)

В Норвегии отправили в отставку члена парламента и лидера леворадикальной партии Rødt (Красные) Бьорнара Мокснеса, которого ранее уличили в краже очков Hugo Boss в аэропорту Осло.

Читайте также:
Прокремлевские попы вынесли из храма в Белой Церкви даже ковровые дорожки — видео

Об этом сообщило местное издание Haugesunds Avis.

Astrid Pedersen
Фото: Astrid Pedersen

Разоблачить Мокснеса удалось благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали, как он сначала примеряет разложенные на стенде очки, а потом кладет их в карман и уходит.

Видео дня

https://twitter.com/igorsushko/status/1684075345182601216

Сам политик заявил, что якобы просто «забыл» расплатиться, однако позже он несколько раз менял свои показания.

Читайте также:
Россия продолжает масштабно красть украинское зерно — Андрющенко

Несмотря на все его оправдания, итогом скандала стало отстранение Мокснеса, который, кроме воровства в магазинах, яро поддерживает кремлевский режим и выступает против оказания военной помощи Украине.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Коммунисты Норвегия Социализм Очки Кража Hugo Boss Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X