Дальше карта киевлянина. Борис Джонсон стал первым членом Loyalty Club Укрзализныци

25 августа, 14:35
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Какой милый! (Фото:Укрзализныця/Facebook)

Какой милый! (Фото:Укрзализныця/Facebook)

В соцсетях Укрзализныци сообщили о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал первым членом Loyalty Club и получил VIP-карту под номером 001.

«Премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон уже в третий раз выбрал железную дорогу для путешествия в Киев, а значит, стал первым владельцем карты лояльности, врученной непосредственно председателем правления Укрзализныци», — объясняют в посте.

Видео дня

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/pfbid06VZxNYmqG4sjyXESYmpioVFJcjzVj9oDJxJJz5Xdk7jPnL44ztZpGCoacyT6LL7nl

Железнодорожники поблагодарили Джонсона за то, что тот в День Независимости Украины выбрал УЗ для приезда в столицу, несмотря на угрозы ракетного удара от РФ.

Также пресс-служба Укрзализныци сообщила, что полномасштабный запуск программы лояльности планируется уже в ближайшее время. «Пока принимаем пожелания, каким именно вы хотели бы видеть UZ Loyalty Club. Но номер 001 уже закреплен».

24 августа Борис Джонсон получил Орден Свободы от президента Украины Владимира Зеленского и открыл табличку со своим именем на Аллее смелости в столице. Украинцы неизменно рады приезду политика, а потому не обошлось без шуток и мемов. НВ собрал лучшие.

https://www.youtube.com/embed/WYt1JWXTc5Y?feature=share
Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Укрзализныця Борис Джонсон

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