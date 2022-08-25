«Так ты уже просто так приезжай». Реакция украинцев на еще один визит Джонсона ко Дню Независимости Украины 25 августа, 14:29 Золотые слова (Фото:Владимир Попов/Facebook)

24 августа Киев посетил британский премьер Борис Джонсон. Он успел получить Орден свободы от президента Украины Владимира Зеленского и открыть табличку со своим именем на Аллее смелости в столице. Украинцы неизменно рады приезду политика, а потому не обошлось без шуток и мемов. НВ собрал лучшие.

Видео с пресс-конференции политиков можно посмотреть на канале НВ.

Зеленский также поделился новостью в своих соцсетях. «Друг, спасибо за сегодняшний визит и неизменную мощную поддержку нашей страны и людей. Всегда рад видеть тебя на украинской земле!» — пишет глава государства.

Видео дня

Сам Джонсон также сообщил своим читателям о приезде в Киев.

Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев предположил, почему именно британский премьер часто посещает Украину.

Политолог Николай Давидюк назвал Джонсона самым желанным гостем на празднике.

Стендапер Дмитрий Полищук кратко описал все приезды политика.

«Добрый день, еврибади!»

Ну и как без мемов?

Напомним, что 24 августа 2022 Украина отмечает 31 годовщину своей независимости. Уже 182 дня объединенный, прекрасный и сильный народ борется за свою свободу, поэтому праздник в этом году чувствуется по-особому. Не только украинцы поздравляют друг друга с Днем Независимости, к ним присоединился весь мир, наблюдающий за героическим сражением несокрушимых, свободных людей. НВ собрал посты иностранных политиков, журналистов, кинорежиссеров и других медийных персон.

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