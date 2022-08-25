«Так ты уже просто так приезжай». Реакция украинцев на еще один визит Джонсона ко Дню Независимости Украины

25 августа, 14:29
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Золотые слова (Фото:Владимир Попов/Facebook)

Золотые слова (Фото:Владимир Попов/Facebook)

24 августа Киев посетил британский премьер Борис Джонсон. Он успел получить Орден свободы от президента Украины Владимира Зеленского и открыть табличку со своим именем на Аллее смелости в столице. Украинцы неизменно рады приезду политика, а потому не обошлось без шуток и мемов. НВ собрал лучшие.

Видео с пресс-конференции политиков можно посмотреть на канале НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=_UAkX1tpeNg

Зеленский также поделился новостью в своих соцсетях. «Друг, спасибо за сегодняшний визит и неизменную мощную поддержку нашей страны и людей. Всегда рад видеть тебя на украинской земле!» — пишет глава государства.

Видео дня

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0mq5Tyiaffjpwz6vEGupmkXXdo1En8ujZqJwWpCayYGD6dXz7gzYGDoCFfcTqYuZ4l

Сам Джонсон также сообщил своим читателям о приезде в Киев.

https://twitter.com/BorisJohnson/status/1562432251203182593

Кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев предположил, почему именно британский премьер часто посещает Украину.

https://twitter.com/narik_aliev/status/1562433569321930752

Политолог Николай Давидюк назвал Джонсона самым желанным гостем на празднике.

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid0PqHUcv8NckbHczs4CZjtwEdL7hEARwN6rbi8hcMMijbQ2wKt35d3MN6cZokEiivLl

Стендапер Дмитрий Полищук кратко описал все приезды политика.

https://twitter.com/dp_standup/status/1562435138364919808

«Добрый день, еврибади!»

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02K8Fx92PeG1GzPDWy8aJ1dYtwZ7XMmBGX5wqY6MnkpwDeSKA9wsRQzAK5gFJ4dETnl

Ну и как без мемов?

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid0kcRDsMdPBB8AgpJpkzi7fETWhnDwqKYUrqz2tR1nK4ssMqJRKupDLBWpHF3bMJfdl
https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid02P5ARw3xMxhApZAWsLNSfrq1zTVE7RXH48rhw5HMgY8MCk8NeyRRFAHnF3oX9zofil

Напомним, что 24 августа 2022 Украина отмечает 31 годовщину своей независимости. Уже 182 дня объединенный, прекрасный и сильный народ борется за свою свободу, поэтому праздник в этом году чувствуется по-особому. Не только украинцы поздравляют друг друга с Днем Независимости, к ним присоединился весь мир, наблюдающий за героическим сражением несокрушимых, свободных людей. НВ собрал посты иностранных политиков, журналистов, кинорежиссеров и других медийных персон.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Киев Борис Джонсон Визит Владимир Зеленский

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