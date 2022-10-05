Теперь еще и почетный доктор. Ученый совет Львовского национального университета присвоил Борису Джонсону новое звание 5 октября, 09:35 Добрый день, еврибади (Фото:Студенческое правительство ЛНУ)

Экс-министр Великобритании и любимец украинцев Борис Джонсон получил новое звание от ЛНУ — почетный доктор. Об этом сообщило студенческое правительство университета.

«Добрый день, everybody. Ученый совет Университета проголосовал за присвоение Борису Джонсону звания „Почетный доктор“ (Doctor Honoris Causa) Львовского национального университета имени Ивана Франко», — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее казацкая община в Чернигове записала Бориса Джонсона в реестр украинского казачества — как Бориса Чуприна.

Борис Джонсон уже отметился большой поддержкой Украины в непростые времена войны. Украинцы искренне любуются его дружбой с президентом Украины Владимиром Зеленским, ценят незапланированный приезд в Киев и продолжают делать видео. Джонсонюк, как его уже называют граждане, стал звездой TikTok. НВ собрал видео.

Также НВ собирал лучшие мемы о Джонсоне.

