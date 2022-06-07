«Такого Бориса не было и не будет». Как украинцы отреагировали на получение Джонсоном вотума доверия и сохранения должности
Услышали эти три слова — можно выдохнуть с облегчением (Фото:Olena Shiyan/Facebook)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. Ранее 54 члена парламента подали запросы на его отставку из-за скандала с вечеринками при участии премьера во время локдауна в начале года. Украинцы, которые давно полюбили Джонсона за его поддержку и дружбу с украинским народом, радуются за премьер-министра, а НВ собрало свежие посты.
Чтобы получить вотум доверия и остаться на должности, Джонсон должен был набрать 180 голосов парламента или больше. На его стороне оказались 211 чиновников.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый увидел в этом свой месседж: кто из международных лидеров поддерживает Украину - тот и сам получит поддержку.
Политолог Николай Давидюк поделился радостной новостью с подписчиками.
Журналистка Наталья Бушковская тоже поддержала британского премьера.
Маленький ребус от адвоката Виктора Бенеда.
Соучредитель партии Демократический Топор и военный ВСУ Виктор Трегубов написал, что после новости о получении вотума доверия ему немного полегчало.
Комик и музыкант Иван Марунич переделал песню «Вова, е**ш их, б**ть», но получилось тоже замечательно.
Радовались и другие пользователи.
Даже мемы делали.
Не забывают и о том, что Джонсонюк – настоящий казак и друг. От этого новость о вотуме доверия делает украинцев еще счастливее.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже отметился большой поддержкой Украины в непростые времена войны. Украинцы искренне любуютс его дружбой с президентом Украины Владимиром Зеленским, ценят незапланированный приезд в Киев и продолжают делать о нем видео. Джонсонюк, как его уже называют граждане, стал звездой TikTok. НВ собрало видео.
Также НВ собирало лучшие мемы о Джонсоне.
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