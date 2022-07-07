«Пусть едет к нам — назначим гетманом». Реакция украинцев на то, что Борис Джонсон подал в отставку 7 июля, 16:20 Этот день настал (Фото:Иван Марунич/Facebook)

В четверг, 7 июля, Борис Джонсон объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Украинцы озабочены новостью, учитывая всю британскую поддержку, полученную Украиной за время полномасштабного вторжения РФ. Кроме этого, Джонсон давно стал любимцем народа, поэтому ему в шутку уже предлагают должности в украинском правительстве, ищут способы поблагодарить и делают мемы. НВ собрал последние посты.

Политолог Николай Давыдюк назвал это самой болезненной отставкой в истории Украины.

Фото: Facebook

Журналистка Кристина Бердинских напомнила, что в настоящее время свободна должность в Херсонской ОГА. Почему бы и нет?

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Фото: Facebook

Глава ОО Электронная Демократия Владимир Фльонц тоже написал, что британского премьера «нада брать».

Фото: Facebook

Комик и музыкант Иван Марунич запостил мем о сборе средств на зарплату Джонсону, чтобы тот стал премьер-министром Украины.

Фото: Facebook

Многие надеются на такое развитие событий.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Журналистка Наталья Бушковская в шутку предложила новую идею для аватарок.

Фото: Facebook

Политический обозреватель Леонид Швец даже срифмовал новость.

Фото: Facebook

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко поблагодарил Джонсона за все.

Фото: Facebook

Благодарили и другие.

Фото: Facebook

Мемы с котиками — это база.

Джонсону еще и стихотворение посвятили.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.

Однако, начиная со вторника, 5 июля ряд британских министров подал в отставку. По состоянию на 20:00, среду, 6 июля, по Киеву, в отставку подали не менее 36 министров и их помощников.

Так называемый комитет 1922 г. сказал, что не будет менять правила для того, чтобы инициировать повторный вотум недоверия премьеру. В понедельник будет избран новый глава комитета, который может решить изменить правила, пишет BBC.



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