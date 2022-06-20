Легендарные 58! Праздничная подборка мемов о Борисе Джонсоне к прошедшему дню рождения 20 июня, 17:41 Цей матеріал також доступний українською До чего же милый! (Фото:blueypod/Instagram)

19 июня британскому премьер-министру, а также великому другу Украины Борису Джонсону исполнилось 58 лет. Он давно украл сердца украинцев не только своими словами, но и поступками. НВ собрало мемы, чтобы поздравить европейского политика с прошедшим днем рождения.

Джонсон уже дважды лично посещал украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения в Россию. В последний раз политик встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 июня. За день до этого Киев посещали сразу четыре влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнес. Украинцы начали шутить, что Джонсон приревновал своего друга, поэтому так быстро поспешил в столицу.

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Но волноваться не за что, пользователи уже разделили людей на «Макронов» и «Джонсонов» — кто-то говорит, а кто-то берет и делает.

А вот нардеп от Слуг Народа Роман Грищук пошутил, что британскому премьер-министру уже нужна карта киевлянина. Кажется, украинцы будут только рады.

Кроме того, Джонсона уже и так успели посвятить в казаки. Казацкая община в Чернигове записала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в реестр украинского казачества как Бориса Чуприну. Фамилию выбрали из-за его атмосферной прически. Политика все равно уже «украинизировали» благодаря его никнейму в соцсетях, который можно прочесть как Джонсонюк.

Теперь политика считают настоящим бандеровцем!

Или же цветочком. И то, и другое звучит правдиво.

Стоит только вспомнить, как украинцы беспокоились, когда Джонсон мог потерять свой пост в Великобритании. Ранее 54 члена парламента подали запросы на его отставку из-за скандала с вечеринками при участии премьера во время локдауна в начале года, но политику удалось сохранить место. Пользователи в соцсетях выдохнули с облегчением.

Премьер-министр Британии даже успел попасть в тренды в украинском сегменте TikTok!

Напомним, что миллионы украинцев восхищаются принципиальной позицией премьер-министра Великобритании, жестоко осуждающего военные преступления диктатора Путина в Украине. В день рождения Джонсона НВ вспомнило яркие и забавные фото с ним.



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