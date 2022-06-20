Легендарные 58! Праздничная подборка мемов о Борисе Джонсоне к прошедшему дню рождения

20 июня, 17:41
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До чего же милый! (Фото:blueypod/Instagram)

До чего же милый! (Фото:blueypod/Instagram)

19 июня британскому премьер-министру, а также великому другу Украины Борису Джонсону исполнилось 58 лет. Он давно украл сердца украинцев не только своими словами, но и поступками. НВ собрало мемы, чтобы поздравить европейского политика с прошедшим днем рождения.

Джонсон уже дважды лично посещал украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения в Россию. В последний раз политик встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 июня. За день до этого Киев посещали сразу четыре влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнес. Украинцы начали шутить, что Джонсон приревновал своего друга, поэтому так быстро поспешил в столицу.

Видео дня
https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6437597699602962
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/137901148889203

Но волноваться не за что, пользователи уже разделили людей на «Макронов» и «Джонсонов» — кто-то говорит, а кто-то берет и делает.

@lud.milkaa Кого оберете ви? #україна🇺🇦 #тіктокукраїна #рекомендації #джонсон #політикаукраїна ♬ Менуети - Тюльпани в целафані - Yurcash

А вот нардеп от Слуг Народа Роман Грищук пошутил, что британскому премьер-министру уже нужна карта киевлянина. Кажется, украинцы будут только рады.

https://www.facebook.com/grishchukroma/posts/5423815304307953

Кроме того, Джонсона уже и так успели посвятить в казаки. Казацкая община в Чернигове записала премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в реестр украинского казачества как Бориса Чуприну. Фамилию выбрали из-за его атмосферной прически. Политика все равно уже «украинизировали» благодаря его никнейму в соцсетях, который можно прочесть как Джонсонюк.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/110167778329207

Теперь политика считают настоящим бандеровцем!

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6235214603174607

Или же цветочком. И то, и другое звучит правдиво.

https://twitter.com/za_hodi/status/1513440325397794822?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513440325397794822%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Flifestyle%2Fboris-dzhonson-yak-noviy-mem-foto-50232953.html

Стоит только вспомнить, как украинцы беспокоились, когда Джонсон мог потерять свой пост в Великобритании. Ранее 54 члена парламента подали запросы на его отставку из-за скандала с вечеринками при участии премьера во время локдауна в начале года, но политику удалось сохранить место. Пользователи в соцсетях выдохнули с облегчением.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3246791872267403
https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/5073130189407853

Премьер-министр Британии даже успел попасть в тренды в украинском сегменте TikTok!

@rare_vladek #джонсонюк ♬ не снял под звук писюн - <3
@ohmysofiia #борисджонсон #джонсонюк #українськийтікток #україна🇺🇦 #укртікток #джонсон #borisjohnson #jonson #україна ♬ оригінальний звук - Софія
@kirha_kirka #borisjohnson #борисджонсон #українськийтікток #рекомендації #україна🇺🇦 #укртт #ukraine #recommendations ♬ NOT TREND - ♡

Напомним, что миллионы украинцев восхищаются принципиальной позицией премьер-министра Великобритании, жестоко осуждающего военные преступления диктатора Путина в Украине. В день рождения Джонсона НВ вспомнило яркие и забавные фото с ним.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Борис Джонсон День рождения Реакция соцсетей Мемы

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