«С ним вся Украина!». Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал сердцеедом и звездой украинского TikTok
Идеальный мужчина выглядит так: (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже отметился большой поддержкой Украины в непростые времена войны. Украинцы искренне любуются его дружбой с президентом Украины Владимиром Зеленским, ценят незапланированный приезд в Киев и продолжают делать о нем видео. Джонсонюк, как его уже называют граждане, стал звездой TikTok. НВ собрало видео.
Какой видят поддержку Джонсона украинцы:
Его прическа — это отдельная тема обсуждения.
В Генштабе довольны оружием, которое передала Украине Великобритания.
Если у вас был плохой день — это гарантированно поднимет настроение.
Ну, он просто великолепен. Это аксиома.
Можете посмотреть на 15 секунд прогулки премьер-министра Великобритании по Киеву. И на более длинную версию.
Если вдруг вы забыли, как теперь выглядит идеал для женщин.
Быстро все дружите с ним!
Напомним, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину большинство европейских государств стали поддерживать нашу страну гуманитарными конвоями, а также вооружением. Особенно тесные отношения сложились у нашего государства с Великобританией, премьер-министр которой Борис Джонсон стал любимцем украинской аудитории и главным героем мемов. НВ собрал лучшие из них.
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