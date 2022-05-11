«С ним вся Украина!». Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал сердцеедом и звездой украинского TikTok 11 мая, 09:26 Цей матеріал також доступний українською Идеальный мужчина выглядит так: (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже отметился большой поддержкой Украины в непростые времена войны. Украинцы искренне любуются его дружбой с президентом Украины Владимиром Зеленским, ценят незапланированный приезд в Киев и продолжают делать о нем видео. Джонсонюк, как его уже называют граждане, стал звездой TikTok. НВ собрало видео.

Какой видят поддержку Джонсона украинцы:

Его прическа — это отдельная тема обсуждения.

В Генштабе довольны оружием, которое передала Украине Великобритания.



Если у вас был плохой день — это гарантированно поднимет настроение.

Видео дня

Ну, он просто великолепен. Это аксиома.

Можете посмотреть на 15 секунд прогулки премьер-министра Великобритании по Киеву. И на более длинную версию.

Если вдруг вы забыли, как теперь выглядит идеал для женщин.

Быстро все дружите с ним!

Напомним, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину большинство европейских государств стали поддерживать нашу страну гуманитарными конвоями, а также вооружением. Особенно тесные отношения сложились у нашего государства с Великобританией, премьер-министр которой Борис Джонсон стал любимцем украинской аудитории и главным героем мемов. НВ собрал лучшие из них.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.