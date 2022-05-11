«С ним вся Украина!». Как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал сердцеедом и звездой украинского TikTok

11 мая, 09:26
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Идеальный мужчина выглядит так: (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Идеальный мужчина выглядит так: (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже отметился большой поддержкой Украины в непростые времена войны. Украинцы искренне любуются его дружбой с президентом Украины Владимиром Зеленским, ценят незапланированный приезд в Киев и продолжают делать о нем видео. Джонсонюк, как его уже называют граждане, стал звездой TikTok. НВ собрало видео.

Какой видят поддержку Джонсона украинцы:

@valera_81valter

♬ оригінальний звук - Валера (людина павук)

Его прическа — это отдельная тема обсуждения.

@kalysuk

Він забавний

♬ оригинальный звук - Петро Моставчук
@kirha_kirka #borisjohnson #борисджонсон #українськийтікток #рекомендації #україна🇺🇦 #укртт #ukraine #recommendations ♬ NOT TREND - ♡

В Генштабе довольны оружием, которое передала Украине Великобритания.

@rare_vladek #джонсонюк ♬ оригинальный звук - <3

Если у вас был плохой день — это гарантированно поднимет настроение.

Видео дня
@ohmysofiia обожнюю їх 😂❤️ #україна #україна🇺🇦 #🇺🇦 #володимирзеленський #зеленський #zelensky #volodymyrzelensky #борисджонсон #джонсон #jonson #borisjohnson #укртікток #українськийтікток #foryou #fypシ ♬ оригінальний звук - Софія

Ну, он просто великолепен. Это аксиома.

@linvenaa 🇬🇧#борисджонсон #україна #міністер #великабританія #англія #england #borisjohnson #доброта #україномовнийконтент #україномовнийтікток #славаукраїні #українапонадусе #герой #борис ♬ оригінальний звук - …Linve…
@sopjikd Бориска #fyp #борисджонсон #borisjohnson #мивиграємовійну🇺🇦🇺🇦🇺🇦 ♬ original sound - sophie 🦍🤍

Можете посмотреть на 15 секунд прогулки премьер-министра Великобритании по Киеву. И на более длинную версию.

@sleepingnastasiia що сталося з якістю?… #борисджонсон #ukraine ♬ оригінальний звук - настасик
https://www.youtube.com/watch?v=vGxFd7LjwfE

Если вдруг вы забыли, как теперь выглядит идеал для женщин.

@berarey Останнє фото моє улюблене🥵 Хто згоден - ❤️ #борисджонсон #українськийтікток ♬ BorisJonsonKrash - 🦊Кіцуне🦊

Быстро все дружите с ним!

@new__persona Грустный Борис #саммитнато #борисджонсон #войнароссияукраина2022 #зеленскийпрезидент ♬ оригинальный звук - Интересная Персона

Напомним, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину большинство европейских государств стали поддерживать нашу страну гуманитарными конвоями, а также вооружением. Особенно тесные отношения сложились у нашего государства с Великобританией, премьер-министр которой Борис Джонсон стал любимцем украинской аудитории и главным героем мемов. НВ собрал лучшие из них.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Владимир Зеленский TikTok

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