05 октября 2018, пятница

Больше экшена, чем перед камерой. Showtime показал бекстейдж со съемок сцен одним кадром

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Слева показывается все, что за кадром, а справа то, что видит телезритель
скрин из видео

Слева показывается все, что за кадром, а справа то, что видит телезритель

Телеканал Showtime опубликовал курьезное видео со съемок нового комедийного сериала с Джимом Керри под названием Шучу. Экшна в нем больше, чем в самом сериале.

В ролике показана слаженная работа съемочного песонала, который за секунды передвигает мебель, меняет декорации, и буквально танцует за камерой, пытаясь не попасть в кадр.

Слева показывается все, что за кадром, а справа то, что видит телезритель.

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