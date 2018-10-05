Больше экшена, чем перед камерой. Showtime показал бекстейдж со съемок сцен одним кадром

Телеканал Showtime опубликовал курьезное видео со съемок нового комедийного сериала с Джимом Керри под названием Шучу. Экшна в нем больше, чем в самом сериале.
В ролике показана слаженная работа съемочного песонала, который за секунды передвигает мебель, меняет декорации, и буквально танцует за камерой, пытаясь не попасть в кадр.
Слева показывается все, что за кадром, а справа то, что видит телезритель.
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