«Казинку уже взяли! Танки идут!». У россиян настоящая паника из-за начала боевых действий в Белгородской област — видео

22 мая, 16:45
Поделиться:
Россияне призывают родственников срочно эвакуироваться (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Россияне призывают родственников срочно эвакуироваться (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Гражданам РФ, привыкшим смотреть на войну лишь в пропагандистских программах на федеральных каналах, наконец-то выпала уникальная возможность ощутить себя на месте украинцев, убийства которых они так яростно поддерживали все эти годы.

Читайте также:
«Создание полосы безопасности». В ГУР объяснили действия бойцов легиона Свобода России и РДК в Белгородской области РФ

Благодаря масштабному рейду российских добровольцев, борющихся против режима диктатора Владимира Путина, жители Белгородской области теперь могут воочию наблюдать столь захватывающее зрелище, как входящие в населенные пункты танки, барражирующие в небе вертолеты и массированные артиллеристские обстрелы стратегических объектов.

Видео дня

Читайте также:

Что именно произошло в Белгородской области на самом деле, сказать пока трудно (Фото:Коллаж NV) «БНР будет свободной!». Соцсети обсуждают начало боевых действий в Белгородской области

При этом, некоторым из них такое развлечение почему-то пришлось не по в кусу, и даже вызвало настоящую панику, а также желание поскорее эвакуироваться, о чем свидетельствуют их телефонные разговоры с родственниками.

«Там горит все!.. Света нету, них*ра нету, горят дома. А щас только что записали, что танки уже. Танки! Они уже идут на нас, сюда, танками. И Дроновка. Там сказали сейчас такой бой идет страшенный в Дроновке. Мам, собирайтесь, едьте сюда с папкой. Ма, едьте сюда! Я говорю едьте! Та че там в погребе? Че там, выживешь в погребе? Я говорю, едьте сюда!.. Сказали сирена по всему Гайворону. Танки идут с Козинки… О, Господи», — расстроилась россиянка.

В то же время многим местным жителям просто некуда деваться, и они вынуждены покорно ждать своего освобождения дома.

При этом большинство местных жителей на фоне таких новостей решило все же уехать куда подальше.

https://twitter.com/Apocalypto321/status/1660640184843608064
https://twitter.com/Apocalypto321/status/1660637151866900481

Тем временем руководство РФ пытается успокоить россиян, утверждая, что у него «все под контролем».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Белгородская область Россияне Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X