«Казинку уже взяли! Танки идут!». У россиян настоящая паника из-за начала боевых действий в Белгородской област — видео 22 мая, 16:45 Россияне призывают родственников срочно эвакуироваться (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict/Twitter)

Гражданам РФ, привыкшим смотреть на войну лишь в пропагандистских программах на федеральных каналах, наконец-то выпала уникальная возможность ощутить себя на месте украинцев, убийства которых они так яростно поддерживали все эти годы.

Благодаря масштабному рейду российских добровольцев, борющихся против режима диктатора Владимира Путина, жители Белгородской области теперь могут воочию наблюдать столь захватывающее зрелище, как входящие в населенные пункты танки, барражирующие в небе вертолеты и массированные артиллеристские обстрелы стратегических объектов.

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При этом, некоторым из них такое развлечение почему-то пришлось не по в кусу, и даже вызвало настоящую панику, а также желание поскорее эвакуироваться, о чем свидетельствуют их телефонные разговоры с родственниками.

«Там горит все!.. Света нету, них*ра нету, горят дома. А щас только что записали, что танки уже. Танки! Они уже идут на нас, сюда, танками. И Дроновка. Там сказали сейчас такой бой идет страшенный в Дроновке. Мам, собирайтесь, едьте сюда с папкой. Ма, едьте сюда! Я говорю едьте! Та че там в погребе? Че там, выживешь в погребе? Я говорю, едьте сюда!.. Сказали сирена по всему Гайворону. Танки идут с Козинки… О, Господи», — расстроилась россиянка.

В то же время многим местным жителям просто некуда деваться, и они вынуждены покорно ждать своего освобождения дома.

При этом большинство местных жителей на фоне таких новостей решило все же уехать куда подальше.

Тем временем руководство РФ пытается успокоить россиян, утверждая, что у него «все под контролем».

