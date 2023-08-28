Бойцы ВСУ продолжают удивлять пользователей своими необычными развлечениями — видео 28 августа, 16:43 В конце испытаний пилот покрышки не справился с управлением и влетел в кусты (Фото:Скриншот видео Lyla_lilas/Twitter)

Оказывается, старые автомобильные покрышка могут использоваться не только для ограждения клумб, возведения различных баррикад и создания дымовых завес, но и даже в качестве своеобразного аттракциона.

Соответствующим примером того, как развлечь себя и своих товарищей с помощью минимальных подручных средств военнослужащие ВСУ поделились в соцсетях.

В частности, вспомнив вдруг во время транировки свои детские шалости, украинские защитники решили испытать вестибулярный аппарат боевого медика.

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Для этого они засунули его в покрышку, после чего отправили катиться по полю, пока он не влетел прямо в кусты.

И хотя кто-то из бойцов перед этим и высказывал сомнение по поводу того, стоит ли рисковать медиком, сам пилот столь необычного «транспортного средства» оказался настроен очень решительно.

